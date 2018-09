¿A quién beneficia un plan de pensiones?

La posible intención del Gobierno de Sánchez de empeorar la fiscalidad de los planes de pensiones al reducir o eliminar la desgravación que el tenerlos supone en el IRPF, ha abierto la caja de los truenos. De ser así, “el Gobierno buscaría evitar que la gente quiera ahorrar a largo plazo para gastar el dinero en estos momentos”, explica en 'Fin de Semana', el profesor del IESE, José Ramón Pin Arboledas.

"No se crearán puestos de trabajo y por tanto tampoco se recaudará IRPF”

En su opinión, desde el punto de vista macroeconómico se trata de un “error” ya que si no hay ahorro, no hay inversión. “Los mayores inversores en la Bolsa y en deuda pública son los planes de pensiones y si éstos no tienen dinero, no invertirán, no se crearán puestos de trabajo y por tanto tampoco se recaudará IRPF”.

Normalmente, explica el economista, estos planes “los usa la clase media, media-alta incluso la baja para cuando llegue su edad de jubilación ya que no hay seguridad en los planes de pensiones públicos". Los ricos, advierte "no los necesitan porque los planes de pensiones son su patrimonio".

Asegura el profesor que a quien más beneficia uno de estos planes es a quien cobra poco. En cualquier caso, advierte Pin Arboledas que “si se analiza su rentabilidad resulta que "no son tan buenos". "Salvo muy pocos siempre tienen menos rentabilidad que la media del Ibex e incluso de la rentabilidad de deuda pública española", ha concluido.