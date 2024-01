La peligrosa situación que vivió Marian Rojas que le hizo elegir su vocación: "Aún me emociono"

Su nombre es de los más conocidos de nuestro país, y sus libros, de los más vendidos en todas las librerías. No es para menos, porque su sapiencia, su elegancia, y su forma de ayudarte a aliviar el dolor, hace que muchas personas quieran tenerla cerca. Tanto, que sus consultas están más que saturadas.

Es, como has adivinado, Marian Rojas. La psiquiatra es colaboradora habitual de Fin de Semana y, cada sábado, nos sienta en su diván para tratar sobre temas de salud mental que, sin duda, nos hacen mucho bien. Y hoy, hemos sido nosotros quienes le hemos sentado en un diván, para charlar con ella y conocer todos los entresijos de su carrera.

Y es que aunque ahora sea una de las autoras más leídas y más escuchadas, lo cierto es que no siempre fue así. Por eso, ha querido tomar un minuto para agradecer a Cristina López Schlichting, ya que fue la primera persona que la entrevistó y le permitió un espacio en su programa.

"Pensaba que había perdido la oportunidad, hice tu entrevista y eso me cambió" le decía. Y es que el hecho de poder hablar de sus libros abiertamente, le abrió las puertas a un nuevo mundo, el de conectar con las personas a través de sus palabras. "Muchos atraviesan momentos complicados y empiezan a comprender sus circunstancias, a través del libro intentaba que comprendieran que muchas de las cosas que les pasaban tenía una explicación y que se podía hacer poco al respecto" decía.

El suceso que le cambió la vida y le abrió la puerta de su vocación

Marian Rojas confiesa que está a punto de terminar su tercer libro, y que sus consultas es lo que le ha inspirado. Y es que tratar con diferentes tipos de pacientes, le ha cambiado a mejor. Eso sí, no siempre supo qué es a lo que quería dedicarse.

En un primer momento, pensó seguir los pasos de su madre y dedicarse a la economía. "Estaba en la Bolsa de Barcelona, yo quería hacer lo que hacía ella. Me gustaba lo que me contaba, tenía mucha pasión por su trabajo, me dejó ahí y le dijo que me explicase lo que era la bolsa y los valores. Cuando volvió, yo le estaba diciendo al señor, "estás triste, ¿tu mujer no te quiere? ¿Estás bien?" Cambié el chip" contaba.

Pero ese no fue el verdadero momento que le hizo cambiar, sino cuando estaba viviendo en Nueva York. Y es que, en segundo de Medicina, fue a hacer un proyecto al barrio del Bronx, donde ayudaba en un colegio de niñas cuyos padres estaban en una situación complicada.

Ahí fue cuando sufrió un atraco a manos de tres personas. "Había un rato en el recreo que teníamos media hora, me iba a un Deli me compraba algo y volvía, estaba a cinco minutos. Un día aparecieron tres tipos, me ofrecieron droga y me pidieron dinero" empezaba contando. Le amedrentaron aunque, al final, corrió y los perdió de vista.

"Pasaron unos días, estoy yendo a dejar una niña a su casa y al volver me topo con un tipo que me sonaba su cara. Le sonrío pensando que era el familiar de alguna niña, pero me di cuenta de que era de los atracadores. Caminé rápido porque me dijo que quería hablar conmigo, quería pedirme perdón. Se había quedado embarazada la novia, quería abortar y hablé un rato con él. Tuvieron la niña y la llamaron Marian" sentenciaba.