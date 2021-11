Patricia, madre de acogida: "A los dos días parecía que llevábamos toda la vida juntos"

Si uno coge el diccionario de la RAE y busca la palabra ‘ acogida ’ , se topa con varias acepciones:

Recibimientouhospitalidadqueofreceunapersonaounlugar.

Protecciónoamparo.

Con estas palabras podríamos resumir la labor de las familias de acogida. A día de hoy hay más 23 mil niños viviendo en residencias de menores en nuestro país… y afortunadamente, hay familias dispuestas a acogerlos durante un tiempo en sus casas.

La realidad es que no son muchas y por eso no está de más recordar la labor fundamental que llevan a cabo: son hogares a los que acuden niños, menores, que por algún motivo no pueden vivir con sus padres. ¿Las razones? Son variadas: trastornos mentales de los progenitores, procesos de desintoxicación, hospitalizaciones, entradas en prisión.

Es en esos momentos cuando hacen su aparición las familias de acogida. Son refugios temporales para los más pequeños que, en algunos casos, apenas han podido experimentar lo que es un hogar y la vida familiar. Importante matiz. Durante el tiempo de acogida, los pequeños siguen en contacto con su familia de origen.

Muchos de esos niños y adolescentes viven en la comunidad de Madrid. Y mucha atención, porque es en esta región donde varias asociaciones de familias de acogida han puesto en marcha la iniciativa ‘Un curso en familia’.Todo empezó el año pasado, con la llegada de la pandemia. Viendo la que se venía encima, las asociaciones decidieron lanzar en la comunidad de Madrid ‘SOS COVID’ , un proyecto piloto en el que participaron 10 familias: acogieron a 12 menores durante el curso lectivo para darles la oportunidad de tener un ambiente familiar durante el año. Y fue todo un éxito. Tanto es así que este curso se repite el proyecto bajo el nombre ‘ Un curso en familia’ . Todo para dar una oportunidad a los más pequeños. En Fin de Semana con Cristina hemos hablado con María Arauz de Robles, presidenta de la ASEAF (Asociación Estatal de Acogimiento Familiar) Patricia y Ramón, madre y hermano de acogida respectivamente. “Siempre habíamos tenido presente el tema de acoger” contaba Patricia en los micrófonos. Ella y su marido no tienen hijos y decidieron tirarse a la piscina: “Una maravilla. Al principio es complejo: estás acostumbrado a vivir solo dos adultos tienes que acostumbrarte a llevar al niño al colegio, traerle… pero fue fácil”. Explica Patricia que la llegada del pequeño de diez años a su casa ayudó en su matrimonio: “Descubres nuevas facetas del otro”. "Nos faltan familias" señalaba Arauz de Robles. "Pedimos que quien tenga esa sensibilidad que se animen".

Para información sobre el proyecto: 606 30 46 47