“Si para hacer el salto de 3.000 metros se llamase ‘matapersonas’ y no ‘paracaídas’ sí me pondría nervioso”

Llegó el día y el momento: Javi Nieves, compañero de Cadena 100, ha saltado desde 3.000 metros para caer en una zona de terreno y regalar 10.000 euros a un oyente del programa. Así lo cuenta en Fin de Semana con Cristina: "Ha sido lo más impresionante que he hecho en mi vida, una sensación que no me imaginaba tener. Nos habían dado instrucciones antes de subir pero es indescriptible”.

"La caída libre es muy brutal, pero luego con el paracaídas es más tranquilo. Es tanta la presión en la cara por el viento que no te enteras de nada. Luego con el paracaídas te sientes pájaro", detalla Javi, que añade que “hacer esto en el mar... no quiero imaginarlo. La caída ha durado minuto y medio. Solo pensaba en el alegrón de la persona que iba a tener el premio. Si no tienes una excusa para esto te cuesta más".

Sobre los consejos, el locutor avisa de que van en serio: “Pegar tu cuerpo al del instructor y echar la cabeza atrás, si no es muerte. Y, al caer, sujetar las piernas como si estuvieras en una silla. Siendo obediente no hay problema y repetiría, absolutamente". Eso sí, el peor momento es “antes de tirarte, cuando se abre la compuerta. Yo tengo vértigo pero no lo he sentido porque no tienes una referencia del suelo”. “Afortunadamente vas tranquilo porque se llama 'paracaídas', si fuera 'matapersonas'...", finaliza divertido Javi Nieves.