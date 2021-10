Paco González se sincera sobre lo que ocurre tras 'Tiempo de Juego' y por qué sólo toma Coca-Cola Light

El presentador de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha pasado este domingo por los micrófonos de Fin de Semana para hablar con Cristina López Schlichting sobre sus orígenes, sus manías, su paso de la SER a la COPE y, no menos importante, para explicar por qué no come en el estudio y si es cierto que bebe 20 Coca-Colas al día. Una de las primeras anécdotas que ha recordado el comunicador ha sido la historia del carnicero de Betanzo y Butragueño, algo que se remonta a sus años de prácticas en la radio de Prisa.

“Para hacer prácticas en un taller de la Cadena SER había que hacer varias pruebas, entre ellas una de improvisación, y entré con una chica que habló 5 minutos sin parar de Adolfo Suárez, con palabras que habría apuntado del diccionario. Le pidieron que siguiera y murió en la orilla. Yo pensé improvisar hablando de fútbol, pero sabía que tenía que tener principio y final, y dije: voy a hablar del papel de Sinatra en la dieta de los habitantes de Betanzos. Se me ocurrió sobre la marcha, es como un incendio, que dices: por donde salgo? Por aquí”, comenta Paco a Cristina.

La primera vez que le toca hacer un programa largo, en Carrusel, es porque se va Antonio Martín Valbuena a una boda un sábado. “Mi primera vez que me pongo ante un micro durante 7 horas. Nada más empezar el programa: tragedia de Hillsborough, mueren 90 aficionados del Liverpool. No había móviles, era llamar, llamar y llamar con el teléfono fijo”, recuerda el comunicador líder deportivo de la radio.









20 Coca-Colas al día



Lo que puede que no todo el mundo sepa es que Paco González se toma una gran cantidad de Coca-Cola al día, hasta el punto de tener una máquina expendedora para él solo en el despacho. “De hecho es lo único que pedí cuando llegué a la Cadena COPE. Mete un ruido... Es como el volcán de La Palma, está viejita la máquina”, bromea el periodista. Y es que se toma al día hasta 20 latas de refresco: “Yo la Coca-Cola normal no la puedo beber porque según le doy un trago se me llena la boca de azúcar, tomo la Light, sé que no es aconsejable y los médicos me dicen que 20 al día es una burrada, pero qué le vamos a hacer”.

Lo que a lo mejor no conoce la gente es que el ayuno intermitente es algo antiguo en la vida de Paco González. En todas las horas que está en antena no prueba bocado. “No recuerdo pero cuando empecé en la radio alguien me lo dijo: “Ten cuidado cuando comes”. Me debí trabar porque no puedo comer mientras estoy en antena, a no ser que esté muy muerto en antena”, se sincera la voz de 'Tiempo de Juego'.

Paco González: “Yo no soy un líder”



“Hay una frase que me gusta mucho: la humildad es tan delicada que en el momento que presumes de ella dejas de serlo. Líder no me siento, líder es Lama que entra en la radio pegando gritos. Yo soy una especie de entrenador tranquilo, y lo hago con mucho gusto. Nunca he querido asumir la palabra 'líder'”, comenta.

Su sueño era narrar partidos en la radio, no en la televisión. “Cuando escuchaba las noches europeas, pensaba que era maravilloso desplazarte a Alemania con frío, una noche de noviembre, y contar cómo le va a un equipo español”. Unos orígenes en los que estaba el restaurante de su padre, 'La uva', junto a la Glorieta de Embajadores. “El otro día estuve viendo con mi hermano la carta, con 15 pesetas comía como un cosaco”.

Y es que Paco tiene claro que cuenta con el mejor equipo de la radio deportiva: “Trabajo con los mejores, no hay nadie comparable a Pepe, no hay narradores como los que tenemos, ni productores como los que tenemos, ni comentaristas como los que tenemos”.