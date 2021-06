Paco González cuenta en El Partidazo de COPE los planes de futuro del Real Madrid

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha adelantado en El Partidazo de COPE los planes que tiene el Real Madrid de cara al mercado de este verano:

- El Madrid tiene 33 fichas del primer equipo

- No hay ninguna oferta por ningún jugador por lo que si se compra a un gran jugador y no puede vender a nadie, habría balance negativo en las cuentas del club

- Hay cedidos que no van a tener problema en encontrar una nueva cesión, como Brahim y Kubo, que tiene varias ofertas. Odegaard también podría salir cedido pero dependerá de las fichas que queden libres. La Roma quiere a Borja Mayoral pero no tiene los 15 millones que cuesta, el grave problema de este mercado de verano. Ceballos ha dicho que no quiere volver a salir cedido, está hablando con el Betis pero el conjunto andaluz no tiene dinero

- Si el Madrid ficha a un gran jugador será porque ha vendido mucho durante el verano y llegaría en agosto; y sería solo un gran fichaje.

Tres posibles bajas

- El Madrid cree que de las 33 fichas, 3 están a punto de ser liberadas: Sergio Ramos, que no va a renovar; Varane, que puede irse con una oferta después de no querer renovar y saldría por 35-40 millones de euros; e Isco, con ganas de reivindicarse, creen que en el Madrid ya ha acabado su recorrido y está buscando equipo.

Marcelo y Bale, camino de seguir

- Creen que Marcelo no se va a mover

- Barnett no ha comunicado al Real Madrid nada de Bale y su "bomba" que tenía preparada.

- Canteranos: No habría sitio ni para Blanco, ni Miguel ni Marvin, que no tendrían fichas del primer equipo y se quedarían en el Castilla.

