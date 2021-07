Pablo Gimeno: “Sánchez ha copiado la estrategia de Ayuso porque ve que le está comiendo la tostada”

Uno de los grandes cambios anunciados por Sánchez este sábado para su gobierno es la salida de Carmen Calvo y la supresión a tres vicepresidencias, quedando así Nadia Calviño, ministra de Economía, como primera vicepresidenta. Un giro drástico que ha analizado en Fin de Semana de COPE el economista Pablo Gimeno, líder del think tank 'Líderes económicos 2030'.

Para el experto, la estrategia del presidente del Gobierno con esta revolución en el Consejo de Ministros se basa, simplemente, en “copiar la tesis de Ayuso”. “Lo que está haciendo es copiar la estrategia de Ayuso. Se va a dejar de todas las teclas de radicacilización y se va a fijar en Ayuso porque le está comiendo la tostada, centrando toda su política en que tiene datos económicos para decir que ha conseguido algunos retos en su legislatura”, explica Gimeno a Cristina López Schlichting.

Y es que, para el economista, es precisamente ese área hacia la que Sánchez quiere dejar caer todo el peso de los próximos años: “Se lo va a jugar todo a la economía, no hay que ser un gran estratega. Pero, en su estrategia por ganar las elecciones, va a dejar de lado a todos, a las tumbas de Franco, a la carne, a las fotos de Colón”.

Gimeno: “Sánchez ha sacrificado a sus discípulos”



“Me llama la atención que no son cambios, es un gran cambio”, comentaba el experto este domingo en los micrófonos de COPE. “A mí me recordaba a una frase que dice 'no es una época de cambio, sino un cambio de épocas'. Esto es lo que ha tratado de transmitir Sánchez, con la diferencia de que la obra de Da Vinci era 'La Última Cena', en la que se sacrificaba Jesucristo y, en este caso, Sánchez ha sacrificado a todos sus discípulos. Estamos perplejos por lo que es capaz de hacer con tal de tener un nuevo gobierno para colgarse la medalla de la recuperación económica”, analiza Pablo Gimeno.

En cualquier caso, para el colaborador se trata de una buena señal que el presidente del Gobierno haya decidido redoblar los esfuerzos de las vicepresidencias hacia el área económica. “Es buena noticia en el momento que tenemos un enfoque en la creación de empleo privado, es la única vacuna para salir de esta crisis. Hay que administrar bien los 140.000.000.000 euros, hay que ver a quien echa del Gobierno, a quien mete y a quien mantiene. Toda la parte de Podemos se queda, va a viajar con todas sus alforjas, y el panorama es incierto para todos y a ver cómo tenemos el final de año”, concluye.