Pablo Fernández (Podemos): "Lo de los debates ha sido un sainete que ha mostrado la inseguridad de Sánchez"

Pablo Fernández, es el candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas y municipales y es el secretario general de la formación morada en esta comunidad autónoma. Las listas electorales de Podemos para esa cita con las urnas no está exenta de polémica al incluir en las mismas a Pilar Baeza como candidata a la alcaldía de Ávila, pese a haber estado condenada por inducir al asesinato del que era su novio. "Son hechos terribles que sucedieron hace más de 30 años. En Podemos creemos en la reinserción y lo ha demostrado y durante 25 años ha regentado un negocio en Ávila con una vida normal. Creo que es bueno poner en práctica que si hay personas que han saldado sus deudas con la justicia pues que puedan hacer una vida normal. ¿Es lo ideal? Pues, no lo es" asegura Fernández.

Sobre la polémica surgida a raíz de los debates electorales en RTVE y Atresmedia, el Secretario General de Unidas Podemos en Castilla y León cree que es "un sainete en el que Pedro Sánchez ha mostrado su inseguridad en él, en su programa y en sus propuestas; denota esa inseguridad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista".

Aspiran a un gobierno con el PSOE, Bildu, Junqueras, ¿no les acongoja estar con Otegi? pregunta Cristina López Schlichting a Pablo Fernández que responde, "los tiempos de las mayorías absolutas han pasado, salimos a ganar las elecciones y buscaremos socios de gobierno que quieran una España más justa, más digna y mejor y estamos con los que no quieran la independencia de Cataluña y otras opciones de las que estamos alejados. Bildu es un partido que está reconocido como democrático y es un partido más como lo es Vox, otra cosa es que si tenemos que recabar apoyos apostaremos por partidos constitucionalistas y que respeten las leyes".

Sobre un referéndum en Cataluña, el candidato de Podemos asegura que " en Cataluña hay un problema que se ha enquistado por falta de escucha y de dialogo y ha devenido en un problema serio y la mejor forma de resolverlo es a través del dialogo, la escucha y dando la palabra a la ciudadanía de Cataluña. Queremos que Cataluña siga siendo parte de España y queremos derrotar al independentismo en las urnas". Insiste en que no solo en Cataluña hay un problema, "en toda España hay problemas territoriales muy importantes como la España vaciada que agoniza por el olvido del PP y PSOE. El crecimiento del independentismo se ha producido con mayor fuerza en los últimos 10 años y haremos campaña para que Cataluña forme parte de España. Estamos en las antípodas del independentismo, pero hay que buscar soluciones".

Sobre la propuesta de Podemos de despenalizar las burlas e insultos a la religión católica, Pablo Fernández asegura que "hemos entrado en una fase preocupante de recortes e involución de derechos y libertades y hay artistas en la cárcel por ejercer su arte. Rechazo cualquier ofensa a cualquier religión o ideología, pero de rechazarlo a condenarlo hay una diferencia importante, y creemos que hay determinadas manifestaciones que forman parte de la libertad de expresión que no pueden ser condenables. No es lo más adecuado o acertado que se entre en una Misa con los pechos al aire, pero consideramos que eso no debería implicar pena de prisión".

Afirma el candidato de la formación morada que en Podemos siempre han apostado por la educación pública, "buscamos que la educación sea 100 por cien pública y acabar con los conciertos para que haya o bien educación pública o bien privada y que sea una elección de los padres, pero no subvencionar ni segregar a niños y niñas en las aulas". Y sobre si Podemos ha perdido el apoyo de los jóvenes como dice el CIS, jóvenes que mayoritariamente seguían a la formación de Pablo Iglesias en las anteriores elecciones generales, Fernández entiende que "habremos hecho cosas mal, pero hemos visto salir a al a calle a muchos jóvenes que están en desacuerdo con las políticas contra el cambio climático y nosotros vamos a poner medidas contra ese cambio climático. Tenemos mucho que corregir y mejorar y hacer un programa más atractivo".