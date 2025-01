Óscar Puente, en COPE, sobre la regulación de la acusación popular: “No hay que pensar en lo que le venga bien a Sánchez sino a la democracia”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha referido en Fin de Semana a la aprobación de los Presupuestos después de que ERC haya rechazado negociarlos hasta que Cataluña recaude sus propios impuestos. "No he cambiado de discurso cuando dije a principios de 2024 que la prórroga presupuestaria no era ningún drama". "No es lo deseable, pero no impide gobernar ni trazar una hoja de ruta de gobierno”, ha señalado.

De hecho asegura que viene de una Comunidad, Castilla y León que lleva "cinco prórrogas en los últimos seis años".

El ministro ha negado por otro lado que la proposición de ley que cercena la acción popular en el ámbito de la justicia trate de beneficiar a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.

“No hay que pensar en lo que le venga bien o no a Pedro Sánchez circunstancialmente, sino en lo que le venga bien a la democracia”, ha señalado el ministro que ha defendido que haya que esperar a ver los efectos. "La propuesta se irá matizando y se le irá dando forma. A lo largo de la tramitación parlamentaria se irán incorporando propuestas o sugerencias de las asociaciones judiciales”.

Puente considera que "la utilización espúrea de la acción penal con el objetivo de desgastar a rivales políticos sin el apoyo de las acusaciones que realmente tienen que preservar la imparcialidad de la justicia es bueno para la democracia”, ha insistido.

A su juicio, no se trata de una "apuesta de eliminar, sino de limitar la acción popular" ya que se "han puesto de manifiesto "algunas disfunciones que quizás haya que corregir" y que no son "deseables en democracia".

No creo que el delito de ofensas religiosas deba figurar en el Código Penal. Me parece bien que se suprima" Óscar Puente Ministro de Transporte

"La justicia y la acción penal deben usarse para perseguir delitos, no con el fin de hacer política y eso es algo que la acción popular no debe consentir".

delito de ofensas religiosas

En la proposición de ley se suprimen también los delitos de ofensas contra los sentimientos religioso, algo que Puente ve con buenos ojos. "No creo que el delito de ofensas religiosas deba constar en el Código Penal. Es un concepto muy vidrioso que aboca a situaciones que son difícilmente explicables en una democracia".

Considera que "no le hace ningún bien a la religión y menos a la católica, que si por algo se ha caracterizado en su discurso, es por un mensaje de tolerancia y de perdón".

"A veces, esto de ofenderse, será quien se sienta ofendido. A mí, que esa señora (Lala Chus) saliera en las campanadas con una estampita de la vaquilla de un programa televisivo con el Sagrado Corazón, como católico, no me ofende. No me ofende ni me siento ofendido", ha dicho.

Puente reconoce que le ofenden "otras cosas que pasan fuera y dentro de la Iglesia y que realmente son las preocupantes". "Si la Iglesia católica y la religión católica se deslizan por la senda de la intolerancia, cometerán un error y harán además involucionar una Iglesia que, gracias, en parte, también al trabajo y al legado del Papa Francisco, se dirige por una senda de reconciliación absoluta con el mensaje de Cristo".

VENEZUELA

El titular de Transportes también ha hablado de la situación en Venezuela después de que Nicolás Maduro se proclamara presidente del país sin mostrar las actas electorales. El Gobierno de Sánchez no admite su legitimidad pero tampoco reconoce a Edmundo González. Para Puente hacerlo "no va a cambiar la naturaleza del problema" y se ha remitido a reconocimientos anteriores como el de Juan Guaidó, "que no se de qué sirvieron".

La realidad asegura "es que en Venezuela no hay elecciones libres ni garantías de que los resultados se correspondan con el voto de los venezolanos y en ese sentido España ha sido clara".

billete único

Por otro lado ha explicado en Fin de Semana los detalles de la creación de un billete único para viajar en España a partir de 2026 mediante un abono. "Es una aspiración de los que creemos en el transporte público como elemento vertebrador de la sociedad. Es el más accesible de todos y el más sostenible”, ha defendido

Se trata de una opción que ya es operativa en Alemania, pero que tal y como ha explicado no incluye larga distancia o la Alta Velocidad ya que "está pensado como una forma de comunicación diaria y estos viajes no lo cumplen”.

Así, con un solo billete se podrá acceder a trenes, metros, tranvías y autobuses, aunque para ello son precisos acuerdos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que son las que gestionan el transporte local y regional, este último normalmente a través de consorcios.

Los servicios comerciales (como la alta velocidad ferroviaria o determinadas líneas de larga distancia) no estarían incluidas en ese abono.

incidencias en trenes

Sobre las incidencias recurrentes en los trenes, Puente ha salido al paso y ha reconocido que cuando se publiquen las estadísticas de 2024 "se podrá comprobar que ha sido un año con menos incidencias que el 2023".

Reconoce en este sentido incidencias "menores que en 2023" si bien estas "han sido mas graves y llamativas" como la sucedida el pasado mes de agosto en Chamartín o en el nuevo modelo de tren Avril "que ha nacido con pecados de juventud en su software". Fallos que han sido "más graves de lo que nos hubiera gustado".

//NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN//