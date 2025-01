Expósito alucina con la respuesta de David Sánchez a la jueza cuando le pregunta dónde estaba su despacho: "Lo típico"

El hermano artista de Pedro Sánchez nos toma por gili...idiotas y lo peor es que a lo mejor lo somos, ¿eh? El tal David Azagra, de nombre artístico, David Sánchez Pérez-Castejón, el nombre real, el hermano del presidente del Gobierno, declaró ante la juez de Badajoz que instruye su caso como investigado por choriceos variados, y el tío le dijo literalmente a la juez que encontró el puesto de trabajo por Google, algo así como Infojobs.

O sea, que aparece un curro en la Diputación de Badajoz buscando un director de orquesta para fomentar la ópera en la provincia de Badajoz, vamos, lo normal, y dice que lo encontró por Google. En otro momento le dice a la jueza que, pues, señoría, sinceramente no sabría decirle dónde está mi despacho, la oficina o el puesto de trabajo correspondiente, también lo normal, lo típico, claro, no sabe si vive en Portugal, si vive en Madrid, si tiene un piso no sé dónde, si en Badajoz ciudad.

Pero es que el otro investigado, el líder del PSOE en Extremadura, que también es el presidente de la Diputación de Badajoz, o sea, el que contrató a David, dice, ni corto ni perezoso, que cuando se llevó a cabo el fichaje no sabía que este hombre era el hermano del presidente del Gobierno. Lo he dicho. Nos toman por gili... imbéciles, y lo peor es que aún lo somos.