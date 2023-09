Óscar Puente, en COPE: "Se está valorando la amnistía, pero el referéndum es inviable y no estamos dispuestos"

No hubo sorpresas y, tal y como se esperaba, la investidura de Alberto Núñez Feijóo resultó fallida, con 177 votos en contra y 172 a favor, y, por cierto, uno nulo, de un diputado de Junts que se equivocó al votar. A partir de este momento, comienza el lunes una nueva ronda de consultas con el rey Felipe VI para buscar un nuevo candidato que, previsiblemente, será Pedro Sánchez.

Habrá que ver si, finalmente, consigue los apoyos necesarios. Aunque a él, por cierto, no lo hemos visto hablar en el Congreso. Óscar Puente fue quien lo hizo en su lugar, el exalcalde vallisoletano fue quien contestó a Feijóo y se convirtió en la noticia del día y de la semana. Y, por si eso fuera poco, tuvo que vivir un altercado en el tren de camino a Madrid, en donde un individuo le increpó, teniendo que poner una denuncia nada más llegar al Congreso.

"Ayer fue un día complicado, nunca me gustó que una parte de la izquierda no fuera suficientemente contundente cuando ha habido escraches o presiones contra políticos de la derecha, creo que los representantes de los ciudadanos deben ser respetados y protegidos. Siempre me he considerado un defensor de la limpieza en este tipo de situaciones, me horrorizan imágenes como la de Cristina Cifuentes, quiero recalcar que ella paseaba por la calle y se encontró con un grupo de exaltados que la hostigaron, lo que sucedió ayer no es similar, lo de ayer estaba premeditado, se subió al tren con el móvil encendido y sabía perfectamente lo que quería hacer, no era algo casual" explicaba.

Y es que para él, este acto estuvo más que "orquestado y premeditado. Hay alguien detrás, no estoy en condiciones de probarlo todavía, puede ser gente del ámbito político, hablamos concretamente de Valladolid, lo cual me duele enormemente" explicaba. Eso sí, dice estar tranquilo porque cree que la sociedad, en general, no está exaltada.

La amnistía, clave para la investidura de Sánchez

Si bien parece que, de presentarse Pedro Sánchez a la investidura, saldría investido como presidente con los votos de los independentistas, entre otros, eso es algo que todavía se está valorando. Y es que para que ellos den su sí a Sánchez, este les debe conceder la amnistía y dar "pasos" hacia un referéndum. ¿Es posible?

Óscar Puente explicaba en COPE que "el PSOE siempre se ha mostrado dispuesto a estudiar fórmulas que desjudicializaran el problema que se vive en Cataluña, las fórmulas pueden ser esas, la amnistía, es algo que se valora y se estudia. Con el reférendum lo vemos inviable, claramente no es constitucional y no estamos dispuestos a eso. Si se pretende una consulta para valorar un marco de consulta, eso cabe en la constitución, un referéndum de ninguna manera vamos a apoyarlo y ellos lo saben. Si piden lo que no se les quiere dar, es evidente que no habrá acuerdo".

"Todo se focaliza en Puigdemont pero hay más personas pendientes de un procedimiento como consecuencia del 1 de octubre. No debería personalizarse en él, de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en Cataluña y las personas que se situaron fuera de la normalidad y legalidad vuelvan a ella. Es verdad que se marchó pero han pasado desde entonces seis años y han pasado muchas cosas, creo que no es ningún disparate intentar pasar página de aquello y que vuelvan a vivir en un clima de normalidad y convivencia. Es verdad que esto se produce en el marco de la investidura y se percibe como una concesión, y es la parte peyorativa de la solución" expresaba.

