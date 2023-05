Óscar Puente, alcalde de Valladolid, en COPE: "Aquí no existe ni Bildu ni Podemos, no voy a pactar con ellos"

Solo una semana, eso es lo que queda para que se celebren en gran parte de España las elecciones autonómicas y municipales aunque, como bien sabes, hay algunas comunidades, como Castilla y León, que no renovarán este 28 de mayo. Sea como fuere, sí lo harán sus ciudades, ya que sus consistorios sí tienen que presentar a los comicios.

Por eso, aquí en Fin de Semana queremos hacer un recorrido por los retos de la campaña electoral que tenemos por delante, ya que en tan solo siete días, muchas situaciones pueden cambiar de forma drástica. Si ayer hablábamos con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria que opta por la reelección, hoy le tocaba el turno a un ayuntamiento: el de Valladolid.

Bien sabes que desde 2015 la ciudad cuenta con el mismo alcalde: Óscar Puente. Y sí, todo apunta a que seguirán contando con él otros cuatro años más. El candidato por el Partido Socialista se presenta de nuevo con el firme compromiso de que esta sea su última legislatura, en el caso de ser elegido.

"Siempre he dicho que mi compromiso con Valladolid estaría hasta el 2027, creo que tres mandatos es una cifra muy razonable. Es suficiente para abrir nuevas etapas" nos confesaba el vallisoletano en COPE. Pero hasta entonces quedan cuatro años y, ahora mismo, el foco está en poder renovar en el consistorio y hacerlo, por cierto, en solitario.

Sin alianzas con Podemos

Óscar Puente ha querido ser de lo más claro en su postura: no tiene alianzas con Podemos ni las va a tener. Eso sí, porque la formación morada apenas sacó concejales en la ciudad y hay otra aglutinación de izquierdas (Valladolid Toma La Palabra) con el que es posible que pacte. Eso sí, su intención es gobernar en solitario.

"Mi aspiración es gobernar en solitario, necesitamos 14 concejales y los vamos a intentar conseguir. Si no, aquí ha habido 8 años un gobierno de coalición que ha funcionado, tendría que apostar por la alternativa y si no la otra alianza es PP y Vox" apuntaba.

No se fía mucho de lo que dicen las encuestas, eso sí, pero sí tiene claro que va a revalidar su candidatura en este 28-M. Por cierto, que se mostraba de lo más orgulloso de ser del PSOE, contaba, y de situarse al lado de Pedro Sánchez. Tanto, que cree que de ninguna forma el hecho de sus pactos con Bildu, pueda afectarle de cara a revalidar su alcaldía.

"Creo que el ciudadano se pone ante las urnas para decidir qué modelo de ciudad quiere. Aquí no existe Bildu ni Podemos, no tengo alianza ni la voy a tener" aclaraba tajantemente. Por eso, dice que para él es impoprtante que sus ciudadanos sepan que gobierna tanto para "izquierda como derecha" y así es como ofreció un puesto a Martín Fernández, ex de Ciudadanos.

"Lo hice porque me parece que está tremendamente capacitado, y también quise mandar un mensaje político, he demostrado que soy una persona que gobierna para todos y que lo puede hacer para la izquierda y para la derecha" sentenciaba.