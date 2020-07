El ocio nocturno, en el punto de mira

Los jóvenes se han convertido en el centro de todas las miradas. Preocupa que las actividades de ocio nocturnas sigan sumando contagios y el sistema sanitario no pueda hacer frente a la segunda ola. Por eso, las medidas en cualquier tipo de local deben ser las adecuadas. Cataluña y Murcia ya han decidido cerrar el ocio nocturno, aunque en el sector no creen que sea la solución adecuada.

Vicente Pizcueta es director de comunicación de ‘Noche Madrid’: “Creo que hay que señalar a los jóvenes, y también a los menos jóvenes… en los espacios de ocio, la “euforia” de socialización, nos hace actuar de forma egoísta. Pero creo que tenemos que hacer autocrítica pensando en todo el mundo, no hay que poner el foco solo en los jóvenes.”

Además, tiene claro que el ocio nocturno y la seguridad, son compatibles: “Tolerancia cero con aquel club de ocio que no cumpla con las normas. Pero no entendemos cómo hay medidas que no se están poniendo en marcha (…) Es una temeridad cuestionar lo que puede pasar en los locales reglados, y no mirar lo que puede pasar en un botellón.”