“Nosotros acabaríamos en el trullo”: el motivo por el que José Luis Moreno podría terminar en la cárcel

La policía ha detenido esta semana al conocido productor José Luis Moreno, acusado de ser una de las tres cabezas de un entramado criminal que, supuestamente, habría estafado a entidades bancarias e inversores privados gracias al nombre de la estrella de la televisión. “Lo cierto es que todavía queda mucha instrucción y sólo conoce el juez lo que ha investigado la policía”, explica Nacho Abad, colaborador de Fin de Semana de COPE.

“El auto de prisión de Moreno dice: “se derivan indicios de la existencia de una organización criminal que opera a nivel internacional cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades de fraude y estafa a entidades bancarias y a inversores privados. Una estructura dividida en células operativas claramente jerarquizadas en las que nos encontramos como líderes a José Luis Moreno y a dos más”, explica el criminólogo a Cristina López Schlichting.

Añade Abad sobre el auto que este subraya que “la estructura comienza en 2017 y que Moreno presta su nombre como tarjeta de visita a entidades bancarias e inversores privados. Insiste el auto en que Moreno tiene una operativa dirigida a inversores privados. Hay tres frentes: el de Moreno, el de sus dos socios que van a entidades bancarias con el aval de José Luis Moreno para conseguir créditos y algunos ICO que se concedían durante la pandemia, y una tercera pata que es el lavado de dinero del narcotráfico con coches de Italia que venían cada 15 días”.









La estafa de Moreno a un empresario argentino



Y es que, tal y como ha podido conocerse a través de los medios, una de las personas que habrían denunciado la trama es un empresario argentino al que Moreno estafó: “Quería ser poeta, escritor, que otro famoso español les puso en contacto”.

“Moreno le convenció para que invirtiese en una de sus series. Para ello, organizó un espectáculo en Bilbao, cuentan que mandó a 45 empleados en un autobús para que hiciesen como si fueses reporteros y que invitó a todo el mundo durante varias funciones para que pareciese lleno”, explica Abad en COPE. Por su parte, el psiquiatra forense José Miguel Gaona se cuestiona que el productor “ha sido uno de los empresarios más potentes de España. En su carta de presentación le resulta fácil impresionar”, se pregunta.









El motivo por el que Moreno podría terminar en la cárcel



“Pero el tren de vida es el tren de vida y tiene una casa enorme, y mantenerla tiene que costar cientos de miles de euros anuales”, responde Abad a Gaona, explicando que las deudas del empresario son mucho mayores de lo que se piensa. “Lo cierto es que se hizo pública la lista de deudores con Hacienda y Moreno debe 3 millones de euros, por lo que tiene embargadas la casa y platós de televisión. Hay quien dice que le va a costar pagar la fianza. ¿Qué banco le va a prestar 3 millones de euros?”

Y es que José Luis Moreno tiene hasta el jueves para pagar la cuantía como fianza por lo que, si no lo consigue, tendría que volver a ingresar en prisión. “Tiene pinta de que es difícil que lo consiga, pero me gustaría mantener la presunción de inocencia porque hay 47 detenidos. Moreno tiene un perfil de hombre autoritario, ¿quién te dice que no ha pedido que firme alguno en algún papel para hacerse administrador de una empresa explicando otras cosas y que esa persona no tiene un duro y que él se ha aprovechado?”, se pregunta el criminólogo.