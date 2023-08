Nos vamos de vacaciones y llegan las caravanas en las carreteras... también en la Antigua Roma.

No hay diferencias entre cómo se comportaban los romanos y cómo lo hacemos nosotros. Al menos eso es lo que nos hace creer cada Fin de Semana en COPE nuestro español más romano, Paco Álvarez. Hoy ha venido con un tema que en verano y durante las vacaciones es más que recurrente: las tediosas caravanas que se forman en las carreteras con las operaciones de salida. El tráfico imposible no pertenece exclusivamente a nuestra era; los romanos ya sufrían de atascos interminables en el gran Imperio. Para ponerle freno, se adoptaron varias medidas. Julio César prohibió el tráfico rodado durante todo el día en el año 46 a. C. Sólo podrían circular los vehículos con ruedas por la noche y por el día, deberían quedarse aparcados sin molestar. Al emperador Marco Aurelio, le pareció tan efectiva esta orden que la extendió a todo el Imperio .

El emperador Adriano legisló sobre a qué vehículos se les permitía circular y cuál era el peso permitido para entrar en las ciudades pero ni siquiera con esas se logró mejorar el tráfico. Al ser vehículos de tracción animal, por la mañana las calles estaban muy sucias y para ponerle remedio, los romanos inventaron las aceras, más altas que la calzada y también los pasos de zebra. ¿Os lo podéis creer? ¡Los pasos de zebra!; no estaban pintados en el suelo, eran algo más diferentes a los que conocemos hoy día. Se trataba de unos rectángulos de piedra que obstaculizaban el paso y ello obligaba a los carromatos a frenar y pasar más lentamente si no querían destrozar las ruedas. Estos pasos de zebra desaparecieron hasta 1949, que volvieron para quedarse pero esta vez pintados en el suelo. Desde luego que estos romanos son pioneros en infinidad de cosas y unos auténticos adelantados a su tiempo.

Estaba prohibido entrar al Foro Romano con carro y el pavimento era unos 25 cm más alto que la calzada para evitar que nadie se saltase las reglas. Las vacaciones tenían lugar durante los mismos meses : Julio y Agosto. Para irse de vacaciones usaban estos carros que hemos comentado y el más popular era el llamado 'carruca', de cuatro ruedas y muy amplio que permitía hasta dormir en él. Pero la velocidad... alcanzaba solamente unos 30km al día. Cada 15 km había una estación de servicio llamada 'mutatio', para cambiar ruedas y tomar un refrigerio y también podíamos encontrar las llamadas 'mansio', de donde proviene el termino mesón o mansión y donde el mansionario nos ofrecía una buena cena para recargar fuerzas y también un lugar donde pasar la noche. Al menos, una ventaja tenían que tener las carreteras romanas, no habían apenas adelantamientos aunque a pesar de eso, también había algún que otro accidente.