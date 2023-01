A esta hora de la mañana, te voy a presentar a dos invitados que, estoy segura, no van a dejarte indiferente. Se llaman Nico y Juan Carlos. Son amigos. Muy buenos amigos, en realidad. Los dos residen en Almería, pero en sitios… un poco diferentes. Juan Carlos es guarda rural en la sierra almeriense. Precisamente allí vive Nico. Nico… es un jabalí.

“Lo veo casi todos los días, es raro cuando no lo hago” explicaba Juan Carlos en Fin de Semana. Intenta alimentarlo todos los días para que no se retire mucho de la zona: “Cuestión de seguridad”. La amistad de Nico y Juan Carlos comenzó en la Sierra de Almería en 2015, cuando Nico no era más que un rayón. El destino quiso que se topara con Juan Carlos. La madre del jabalí fue atropellada. Nico solo tenía unos días de vida, una semana a lo sumo: “Me lo trajeron a ver si podía salvarle la vida. Las primeras semanas lo pasó bastante mal porque desconfiaba de mí y no comía. Al final me fui ganando su confianza y salió para adelante”. A fuerza de biberones, contaba este guarda rural la curiosa relación que forjó el rayón con el perro de la familia, Zeus: “Una historia muy bonita. Pasados unos días, me di cuenta de que el jabalí se había ido con el perro, que lo había aceptado como si fuera su hijo, y el jabalí como si fuera su madre”. Una relación que continuó hasta el fallecimiento del can. “Una vez Nico empezó a comer solo, me lo llevé a una finca privada bastante grande. Siempre se le ha dado la oportunidad de elegir si quería quedarse con nosotros o no. Sigue conmigo, son siete años, y espero que sean muchos más”. Nico es totalmente independiente: “Se busca la vida perfectamente. Come raíces, bichos, aceitunas… come de todo”.

La amistad que les une es de lo más especial. Nico reconoce la voz del guarda rural e, incluso, acude a su encuentro al escuchar la moto en la que desplaza Juan Carlos: “Nico tiene algo especial, una nobleza que no es normal. Hay un vínculo de amistad y compenetración. Nos respetamos mutuamente. Hay días que Nico se cabrea y está de mal humor y hay que tener cuidado. Son animales salvajes en libertad”.

