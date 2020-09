Neurociencia: “Comer menos retrasa el envejecimiento del cerebro”

Julia es una mujer de 95 años que lleva cuatro en una residencia. Le hicieron dos PCR, las cuales fueron negativas. Y hasta aquí nada sorprendente… hasta que llega el test serológico y… tenía anticuerpos para el coronavirus. Es decir, ¡había pasado la enfermedad! ¡Ni se había enterado!

Por eso Cristina ha querido saber más de este increíble caso: "Tuve coronavirus pero ningún síntoma, la verdad es que ni me enteré. En la residencia hubo cambios como la suspensión de la misa".

Julia también relata que puede hablar con su familia con asiduidad: “Hablo todos los días. El consejo que doy es mucha paciencia, vamos a ver si salen pronto vacunas y esta enfermedad se va".

Francisco Mora, doctor en Medicina y Neurociencia, ha explicado que las consecuencias de la incertidumbre son “durísimas”: “Sobre todo, y fundamentalmente, esto que llamamos miedo, esta situación en la que la inseguridad te inunda. A lo largo de 400 millones de años el cerebro lo ha ido acumulando y clasificando y lo tiene claro. El de ahora genera, por supuesto, desconfianza”.

“No todo el mundo puede relativizar el miedo y quitarle importancia”, relata Francisco, “porque hay síndromes obsesivos o síndromes que impiden procesar normalmente el tipo de miedo que sea desde una perspectiva personal, sin ayuda”.

“Los mayores”, continúa el doctor, “son un universo que no solo desconocemos sino que ignoramos, lo ignora la sociedad en su conjunto, lo ignoran los políticos… es la parte de ‘hasta ahí llega el ser humano’, y lo que no se lee y no se sabe y no se implica a nadie es el mundo que nos viene y que está aquí es la llamada ‘tercera edad’”.

“Es posible retrasar el envejecimiento del cerebro, por supuesto que sí, lo que hay que hacer es adaptar a la sociedad lo que ya conocemos en la neurociencia, y no se aplica porque es enormemente complejo y difícil. Debemos empezar a hablar de edad biológica más que de edad cronológica”, asegura Francisco, que detalla que, para lograr tener el cerebro más sano, “hay que comer menos, eso tienen que ver con el estrés oxidativo”. Además ha animado a hacer “ejercicio físico activo” para mejorar la mente y, sobre todo, “mejorar la relación social”: “Somos seres sociales, necesitamos a los demás, no podemos vivir sin ellos, son el espejo en el que nos miramos, hasta se suele decir que el propio envejecimiento no lo experimentes tú si estuvieras solo, que es uno de las deficiencias más enormes, sino que son los demás los que te lo dicen”.