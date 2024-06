Nacho Abad, sobre el asesino Dinamita Montilla: "¿A cuántas personas ha matado desde 2013 a 2024?"

Esta semana Nacho Abad se centra en el caso de Ester Estepa, la sevillana de 42 años que fue vista por última vez en Gandía en agosto de 2023, y cuyo cuerpo sin vida ha sido encontrado en una zona de cañar de la localidad valenciana.

"Se confirmaban las peores sospechas", comienza diciendo el periodista especializado en sucesos, "lo cierto es que esta mujer conoció a un asesino en serie que se llama Dinamita Montilla, es su apodo, en realidad se llama José Jurado, y se conocieron en la Comunidad Valenciana y van a hacer el Camino de Santiago juntos. Empezaron a caminar y ella se sintió mal y le atendieron en el Hospital Francisco de Borja de Guadiana y nunca salió de allí".

Todo comienza en febrero por unos senderistas que empezaron a caminar por una zona muy concreta de Gandía, buscaban un atajo para acortar una carretera y una zona llena de maleza que separa la carretera de Gandía de la N-332. Atraviesan una especie de aliviadero bajo la carretera, un túnel y uno de ellos repara en el que había un cráneo. Avisan a la Policía Nacional, lo mandan al Instituto de Medicina Legal y determinan que es un cráneo humano.

"El cráneo", apunta el doctor Gaona, "es una de las zonas del cuerpo, cuando el cuerpo está esqueletizado, donde mejor se saca ADN. El cráneo y los fémures".

Después de cotejar los restos óseos de la cabeza, descubrieron que era Ester Estepa y se pusieron a busca el resto de huesos. Ahora que lo han encontrado estás intentando encontrar como la mató Dinamita Montilla. No se duda de que es un asesinato, lo que no se ha encontrado aún es el móvil. El móvil es fundamental, recuerda Nacho Abad.





La clave, el móvil de Ester

¿Por qué el móvil de Ester no aparece? ¿Dónde está el teléfono? ¿Por qué es clave en la investigación? Al no dar señales de vida, al desaparecer, la madre de Ester la estuvo enviando mensajes. De repente recibe contestaciones en las que le decía a su madre que se iba a Barcelona, que iba a viajar por el mundo aunque no tenía un duro, que si no recibía mensajes de ella que no se preocupara que estaba bien...

La madre no se conformaba y le decía o bien me llamas o me mandas un vídeo o voy a denunciar a la Policía porque tenía la sensación de que esos mensajes no los escribía su hija. Mensajes que escribiría el propio asesino en serie Dinamita Montilla.

Un asesino es serie como de película americana

Dinamita Montilla tiene un historial criminal digno de película. Comienza ya su historial delictivo con 18 años, un robo por el fue condenado a cárcel. Se fuga de la cárcel y comienza a matar.

Sus primeras víctimas mortales dos turistas, uno alemán y otro inglés, a los que asesina en la estación de tren de la localidad madrileña de Álora. Es un asesino itinerante y de oportunidad. Si vas caminando por el bosque y te encuentra y te quiere robar, te asesina.

"Sale a cazar, sale al monte al ver lo que pilla", apostilla el psiquiatra Gaona, "con su perfil es un autético peligro para la sociedad pese a su aspecto, un hombre menudo, sin dientes que parece un ancianito".

Él solo reconoce un crimen, el de Francisco Gónzalez, vecino de Puerto de la Torre, al que estaba robando en su casa y al ser descubierto le dispara con una escopeta.

Por los primeros cuatro crímenes, José Jurado, es condenado a 123 años de prisión. Solo cumple 28 años de cárcel al verse beneficiado por la doctrina Parot, sale de la cárcel en 2013 y ha vuelto a ser detenido recientemente al ser identificado su ADN en el asesinato de un chico, a un joven ingeniero, su quinta víctima.

Pero se pregunta Nacho Abad, desde que salió de prisión en 2013 hasta que ha vuelto a ser detenido, y antes del asesinato de Ester Estepa, ¿solo ha matado a este joven ingeniero y a Ester?

El periodista especialista en sucesos, apunta a que hay un caso aun sin clarificar de la muerte de un hombre que fue asesinado en el Monte del Pardo que iba paseando. Asegura Nacho Abad, que "yo no puedo situar a Dinamita Montilla en Madrid, pero a este hombre que asesinaron alguien le asaltó y no se sabe muy bien por qué. Se sospecha que hay dos indigentes que han desaparecido en Málaga y cómo nadie les ha reclamado, pues...", concluye.