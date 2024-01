Nacho Abad destapa las tres contradicciones de Daniel Sancho en su declaración inicial: lo cambiaría todo

A pesar de que han pasado bastantes meses, el caso de Daniel Sancho sigue estando de vigente actualidad. Y aunque sabemos que este tipo de cosas de justicia van tremendamente lentas, hay muchos asuntos que siguen sin resolverse ni aclararse. Lo último que supimos es que la defensa del hijo de Rodolfo Sancho preparaba un argumento clave.

De hecho, la defensa del hijo del actor dio una rueda de prensa en la que explicaron que Daniel Sancho mató a Edwin Arrieta de forma accidental, después de que el cirujano intentase forzarlo a tener relaciones sexuales. Como prueba, aportaban los mordiscos en los brazos que, supuestamente, Edwin le había hecho al cocinero.

??El argumento clave que prepara la defensa de Daniel Sancho para evitar la cárcel: "Una película"



?? Nacho Abad explicaba en 'Fin de Semana' por qué podría dar un giro radical el caso ??

Sin embargo, parece que es todo mucho más contradictorio de lo que nos han intentado hacer creer, o, al menos, así es como nos lo explica Nacho Abad, periodista especializado en sucesos, criminólogo y colaborador de 'Fin de Semana'.

Y es que él ha tenido acceso al auto y al sumario completo de Tailandia, y ha empezado a enumerar, una por una, las contradicciones de la defensa de Daniel Sancho con su declaración primera.

Las tres contradicciones de Daniel Sancho que ahora se destapan

Como bien explicaba Nacho Abad, la rueda de prensa que dio hace unas semanas la defensa de Daniel Sancho es, cuando menos, "curiosa". Y aquí es donde empiezan a darse contradicciones, en el momento en el que comparas lo que dicen ellos con lo que dijo el propio Daniel en su declaración inicial.

La primera de ellas, es que la defensa alegó que Sancho se encontraba en una situación de vulnerabilidad de derechos fundamentales, porque no le habían traducido lo que le decía la policía en tailandés. Eso es, según Nacho Abad, falso, ya que en la declaración inicial él dice que le preguntaron si necesitaba traductor, contestó que sí, y le trajeron un traductor del tailandés al inglés, idioma que dijo que sí comprendía.





"La defensa, ellos dijeron una cosa y en la declaración oficial otra que sí consta que hubo traductor de inglés" explicaba Abad.

La segunda de las contradicciones que sus abogados alegaron que Edwin Arrieta intentó violar a Daniel Sancho, algo que nunca él dijo en su declaración. "En su confesión dice que se sentó en la cama mientras Edwin estaba enfrente, al lado de la puerta del baño, hablaron sobre acabar la relación, intentó mantener una relación sexual, pero no le forzó. Él dice que se puso en pie y le dio un golpe, cayó boca abajo y cayó con la cabeza rota... Le agarró del brazo consciente y le mordió, se lo han inventado porque esto es lo oficial, todo lo contrario a lo que afirmaron en rueda de prensa" decía Nacho Abad.

Y la tercera de ellas, es que la defensa de Sancho alegó que las compras que hizo de herramientas y productos de limpieza previo al asesinato, fueron circunstanciales y no tenían nada que ver con el asesinato, algo que Daniel Sancho no dijo en una primera declaración, sino que dijo que era premeditado.

Unas evidencias que no condicen

Según los abogados de Sancho, Arrieta murió de forma accidental cuando el hijo del actor trataba de defenderse el en forcejeo. "En una situación así no es lógico llamar a la policía o una ambulancia para explicar la verdad, lo lógico fue descuartizarlo y como casualmente tenía los elementos, lo hizo" decía Nacho Abad con ironía.

Sin embargo, este argumento, para la policía tailandesa no es suficiente, ya que dicen que algo se escapa de él. Y es que los abogados dicen que Sancho compró todos esos elementos porque iba a grabarse un vídeo cocinando. Un vídeo, que nunca llegó.





"La policía tailandesa dice que si este señor no hubiera comprado sierras, bolsas de gran tamaño y productos de limpieza el día anterior, no podríamos demostrar nada. Si se hubiera grabado videos cocinando todos los días allí y se vieran esos elementos, diríamos que sí, pero es todo fruto de la especulación. No se grabó, pero compró los utensilios. La policía engañó a Sancho y confiesa porque le van a deportar, según sus abogados" explicaba Nacho Abad.