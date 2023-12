Nacho Abad cuenta lo que descubrieron los padres de los bebés agredidos en una guardería de Pozuelo

Hace unos días, Nacho Abad mostraba como en una guardería en Elche, Alicante, una profesora había golpeado en la cara a una niña de 18 meses: "Se veía en el vídeo que grabó una vecina después de escuchar muchísimos llantos desde el balcón de su casa y, a partir de ahí, se ha despertado una ola de denuncia en guarderías", advertía el periodista en 'Fin de semana' con Cristina López Schlichting.





Una cuidadora en prácticas denuncia el maltrato a niños en su guardería

Nacho Abad ha querido detallar uno de los casos más sonados esta semana ocurrido en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más caras de Madrid. En esta guardería, hace dos meses, una joven entró a trabajar en prácticas a una clase de niños entre dos y tres años. "La chica comenzó a ver comportamientos extraños que decidió grabar porque ahora mismo, si no hay un vídeo, tu testimonio no sirve de nada y los bebés no tienen capacidad ni recuerdo para contar lo que le hacían sus cuidadoras", explicaba el periodista.

Durante dos meses, la joven graba diez minutos de vídeo en la que se observan situaciones "complicadas". La gravedad de las imágenes es tal que, según Nacho Abad, "cuando los padres fueron a hablar con la Policía, les pidieron ver los vídeos para saber lo que ha pasado con sus hijos y la Policía les dijo que hay que estar muy preparado psicológicamente para ver los vídeos, por lo que no se los enseñaron y les dijeron que pidieran copia al juzgado".





Aunque el periodista no ha podido visionar las imágenes, le han descrito el contenido de esas grabaciones: "Lo que a mí me han contado -aunque pienso que hay cosas más duras- son golpes en la cabeza con libros a bebés, golpes en las manos, gritos, reírse de ellos y ridiculizarles cuando se orinaban encima, encerrarles en un pasillo oscuro a modo de castigo, empujones... Esto a bebés de dos años". Lo más sorprendente es que, una de las personas que realiza estos actos contra los niños es "la cuidadora más veterana del centro infantil, a la que todos los padres querían muchísimo, aunque en la sombra tenía una personalidad muy diferente".

"La policía les dijo algo que les sorprendió"

La pesadilla para los padres de este centro escolar comienza el miércoles pasado cuando llegan a las cinco de la tarde al colegio a recoger a sus hijos. Minutos antes habían recibido un comunicado en el que les explicaban que había dos profesoras que habían sido detenidas. "Algunos padres abren el correo y piden explicaciones, otros lo sabían porque les había llamado la Policía, mientras otros llegan al centro sin haberlo leído y se enteran en ese mismo momento", describe Nacho Abad. Entre la confusión, se enteran de que el viernes 24 de noviembre habían sido detenidas dos cuidadoras de una clase de dos a tres años. Una de ellas, el lunes 27 de noviembre, "mandó a los padres información de cómo habían pasado el día sus hijos, es decir, después de ser detenida volvió a trabajar. Ahí te lo dejo", explica con incredulidad el periodista.





La guardería tenía cámaras en todas las aulas

La mayoría de los padres se personó en la comisaría de Policía. La información que les dieron les provocó gran indignación: "Me cuentan que la Policía les dijo algo que les sorprendió. Todas las clases tienen cámaras y su señal llega a la recepción donde hay una multipantalla. Si esta chica ha grabado escenas de violencia durante dos meses, ¿conocía el centro lo que hacía esta cuidadora veterana? ¿Lo conocía y lo permitía, lo conocía y le había hecho advertencias, lo conocía y no le había hecho advertencias? Si este comportamiento se ha repetido en los últimos dos meses, entiendo que era un comportamiento habitual", reflexiona el periodista.