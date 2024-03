La muerte y el funeral de Navalni "despertará a más gente. Las autoridades mintieron demasiado"

Este viernes se celebraba, por fin, el funeral y el entierro del opositor ruso Alexei Navalni. Fue en Moscú, entre grandes medidas de seguridad. Y allí cientos de personas han desafiado las advertencias del Kremlin y han acudido a mostrar los respetos al político y la familia allí presente.

Elena Bogush es historiadora y socióloga rusa y, desde Moscú, ha explicado cómo está la situación en el país, y la suya propia: "Hace tiempo me dijeron que me iban a denunciar. Un ruso que vive en España me escribió por Facebook y me dijo que había grabado todas mis intervenciones y que las iba a mandar donde correspondiera". A día de hoy Elena no sabe si esa denuncia ha llegado a buen puerto o si tardará meses en llegar: "Qué le vamos a hacer".

Funeral de Alexéi Navalni: máxima tensión en Rusia y estrictas medidas de seguridad del Kremlin La familia del opositor ruso teme que se produzcan detenciones entre los asistentes al funeral Redacción Digital 01 mar 2024 - 09:51

En relación con la celebración del funeral por el opositor ruso, Bogush explicaba a Cristina que el número de asistentes que decidió acudir a mostrar sus respetos fueron "decenas de miles, a pesar de las trabas. Y las autoridades, otra vez, se mostraron cobardes".

En opinión de esta socióloga, la actitud de las autoridades tras la muerte de Navalni, va a despertar conciencias entre el pueblo ruso: "Se han mostrado muy poco cristianos desde el punto de vista humano". Por ejemplo, cuando la madre del líder opositor solicitó recuperar el cuerpo de su hijo y en un principio se le negó: "Poner tantas trabas en un funeral en el que van a despedirse de una persona es una vergüenza". En más de 200 ciudades rusas comenzaron a aparecer monumentos espontáneos a Navalni, con flores en cualquiera espacio dedicado a las víctimas de la represión.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN RUSIA

El 17 de marzo Rusia celebra elecciones presidenciales y todo apunta a que Vladimir Putin volverá a ganar los comicios: "Creo que no va a haber sorpresas. Hace tiempo que las elecciones se falsifican, cada vez más. Ahora tenemos votación electrónica por Internet, que es incontrolable y más fácil de falsificar".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.