Mismos problemas con diferentes gobiernos: la propuesta de una abogada que busca una "España Mejor"

Casi una semana ha pasado desde que se celebraran las elecciones generales, y es ahora cuando conocemos el total de los votos escrutados, contando con el voto CERA del exterior. Es así que sabemos que el Partido Popular le arrebató un escaño al Partido Socialista, quedando los números definitivos en 137 escaños para el PP y 121 para el PSOE, lo que dificulta algo más la opción de Gobierno de Sánchez.

Y es que si el líder de los socialistas quiere reeditar su gobierno, ahora necesitará del sí de Puigdemont, reforzando, por otro lado, la idea de la oposición de que el presidente en funciones pondrá en juego con cualquier tipo de pacto la gobernabilidad de España. Una situación que puede acabar de diferentes maneras pero que, en principio, tiene difícil solución, por lo que cualquier propuesta para salir de ese atolladero es bienvenida.

Y de una de esas propuestas hablamos en Fin de Semana, de una que se llama España Mejor y que lidera la abogada y experta en Derecho Europeo Miriam González. "Me sorprendió el resultado, las encuestas apuntaban a un resultado diferente, pero no me sorprendió la fragmentación, con la que seguiremos viviendo durante mucho tiempo" expresaba en COPE.

Una propuesta basada en cinco áreas de trabajo diferentes

Como bien contaba Miriam González en Fin de Semana, España Mejor es una plataforma creada por y para los ciudadanos con el fin de "trabajar para poner soluciones sobre la mesa, sea cual sea el escenario que salga del 23J. Queremos solucionar los problemas que sí están sobre la mesa y que hay que atajar ya" explicaba.

"Es una lanzadera de propuestas, personas que se unen para una manera de ideológicamente transversal centrada en los retos de España y en cuáles son las soluciones que se pueden poner sobre la mesa, qué ideas tenemos entre todos, qué hacer, y simplificamos las ideas para que todoso los puedan entender, para saber qué cosas son importanes para el país" expresaba.

Por ello, se centran en cinco áreas de trabajo diferentes en las que ofrecer soluciones. "En la primera queremos ver cómo crecer y mejorar la producción, también crear una educación competitiva, cómo utilizar recursos sin malgastarlos, cómo utilizar la tecnología para poder gobernarnos mejor y tener políticas más efectivas, y, por último, cómo modernizar el sistema político para que eso sea posible" aseguraba.

Por tanto, habla de propuestas concretas como una "reforma universitaria, qué figuras se utilizan para que los jóvenes puedan tomar el traspaso de ciertos negocios, del relevo generaicional, de las cosas más específicas a las más generales" aseguraba.

Y es que cree que "uno de los problemas que tenemos en España es que el sistema da mucho poder a partidos políticos que se han convertido en estructuras muy jerarquizadas, y es difícil para muchos ciudadanos que quieren contribuir hacerlo desde esas estructuras tan cerradas" explicaba, porque dice que la mayoría de españoles "son moderados" y lo único que buscan son soluciones a sus problemas.

Unos problemas que suelen ser comunes independientemente del gobierno que salga de las urnas.