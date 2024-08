Miguel, el hombre que da vida a la vaquilla del Grand Prix, desvela uno de los mayores secretos del programa

Su nombre es Miguel del Pozo es el hombre encargado de enfundarse el disfraz de la vaquilla María Fernanda y hacer reír a miles de españoles cada lunes en TVE.

Después de 18 años, Grand Prix volvía a la pequeña pantalla. Esta vez lo hizo con una serie de novedades, pero conservando su esencia original, consiguiendo así unir a distintas generaciones frente a la televisión: a los nostálgicos y a los niños de ahora que nunca antes habían visto un programa similar.

Sin embargo, y desde que Ramón García se volvió a poner al frente del Grand Prix, una de las grandes protagonistas ha sido la vaquilla María Fernanda, quien ha robado el corazón de muchos por sus travesuras durante las pruebas. Sin embargo, dentro de ese disfraz está Miguel, quien en 'Fin de Semana' ha confesado que ya en el año 2016 comenzó a dar vida a Ramiro, la mascota del equipo de baloncesto Estudiantes.

Poco después contactaron con él desde el programa "sin explicarme cómo era, para que fuera a una entrevista, porque buscaban una vaquilla de mascota, pero yo no lo sabía. Me fueron explicando poco a poco, no sabía mi papel", ha contado a Beatriz Pérez Otín este sábado.





Ha explicado que una de las cosas más bonitas de su trabajo es que va por la vida "como una persona normal", pero al meterse dentro de un disfraz de ese tipo, "te acercas a alguien y sonríe". Para él "es un pasaporte para hacer mas trastadas y haces feliz a la gente. En general, cuando alguien ve una mascota, te acercas y sonríe. Te hace sentir como si tuvieras un superpoder".

Interpretar al delfín Ramiro, ha explicado, es sencillo. "Como soy muy aficionado, soy yo. No actúo. Salto, grito, me muevo. Soy un aficionado con superpoderes, pero puedo hacer cosas que otros no, como saltar a la pista". En el caso de la vaquilla María Fernanda es todo distinto: "Hay unos guiones, unos tiempos, unas cámaras y ahí sí que hay que estar un poco mas atento para no liarla. Cuando accionan los comodines, perjudicar todo lo que puedas dentro de las normas", ha admitido.

Si bien es tan competitivo que "les pegaría con un extintor, pero no me dejan", ha bromeado. "Cuando mi equipo me elige y pierdo, no se suele ver en cámara, pero me acerco a la grada y les pido perdón", ha agregado Miguel.





Miguel del Pozo desvela uno de los mayores secretos del programa



Se trata de un dato que prácticamente todos desconocíamos. Si eres un fiel seguidor del Grand Prix, es posible que te hayas dado cuenta de que la vaquilla cambia de nombre en cada programa, pese a que popularmente se la ha bautizado como María Fernanda. Ahora bien, ¿por qué cambia de nombre? ¿Qué significa?

Él mismo ha confesado que se trata de una de las "cosas más bonitas del programa", ya que los nombres de las vaquillas que van cambiando "son personas que trabajan en él; personas importantísimas que pueden ser guionistas, cámaras, de producción... lo que sea entonces".

Así las cosas, Miguel ha explicado que María Fernanda "es una de las personas que forma parte del equipo". De hecho, ha agregado que se trata de una mujer "encantadora, que se encarga de las relaciones de los pueblos, y es casi como una mamá para mí el programa porque siempre se preocupa por todos y un encanto", ha concluido.

Finalmente, y en los micrófonos de este programa, Miguel ha querido mandar "un beso enorme a María Fernanda, la auténtica".