Michavila, en COPE: “Si baja la participación más de uno en la sede del PP de Sevilla va a empezar a sudar”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha pasado este domingo por los micrófonos de Fin de Semana de COPE para arrojar luz sobre las últimas estimaciones de cara a las elecciones andaluzas del próximo domingo. Si bien augura unos resultados “históricos” para Juanma Moreno, advierte de que la abstención y la baja participación pueden dar un susto al candidato del Partido Popular.

“En una semana se juegan muchos escaños, y lo mismo el PP va para arriba que le pasa como a Arenas en 2012, que le dábamos mayoría absoluta y se quedó a 5 escaños”, ejemplifica Michavila a Cristina López Schlichting. “Puede haber mucha abstención y la sorpresa puede ser positiva para el PP como muy negativa. Hasta las 14 horas del domingo, que veamos el índice de participación, no voy a estar tranquila, porque con un índice bajo de participación nos podemos llevar una sorpresa. Más de uno en la sede el PP de Sevilla empezará a sudar mucho”, argumenta.

Y es que, aunque algunos no lo crean, el clima puede jugar un papel clave el próximo domingo. “El próximo domingo es el domingo con el sol más alto, pegado al solsticio de verano”. Subraya el experto en sociométrica que “los municipios que más votan a la derecha son los de la costa, Arenas pierde la mayoría absoluta porque los municipios del interior votaron diez puntos más”. No obstante, la presentadora de Fin de Semana cuestionaba que esto, precisamente, podía beneficiar al PP: “Pero los que están más cerca de la playa pueden ir, bañarse y luego votar, los del interior se tienen que desplazar”. “Pero el histórico demuestra que, cuando baja la participación, baja siempre en la costa”, sentencia Michavila.









La importancia de los candidatos



Sobre el candidato del PSOE, Juan Espadas y si es buen o mal candidato, Michavila pone de ejemplo el caso de Juanma Moreno: “Quiero recordar que hace cuatro años por estas fechas todos decían que el candidato del PP había sido una mala elección. Ha conseguido gobernar y va a conseguir los mejores resultados históricos del PP en Andalucía”.

No obstante, aclara que “en el caso de Juan Espadas está en un contexto complicado, con un PSOE desgastado, una estrategia del gobierno central comprendida en Cataluña y el País Vasco, pero no en Madrid, Castilla y León o Andalucía”.

Sobre la candidata de Vox, Macarena Olona, el presidente de GAD3 aclara que “es indudable que suma a su propio partido y, saque lo que saque Vox, que no va a ser lo que ellos esperaban inicialmente, sin Macarena no sacaría los resultados que va a sacar el domingo, es muy buena candidata”. Mientras, los augurios para Juan Marín son mucho peores: “La marca Ciudadanos damos por hecho que no va a entrar en ninguna de las provincias, es que está muy lejos del umbral de entrada, tienes que sacar entre un 5 y un 7 %, y está muy lejos”.





La influencia de los líderes nacionales



La encuesta de este domingo deja un titular impresionante: 2 de cada 3 votantes cree que Sánchez perjudica al PSOE. Es por eso que el presidente de GAD3 detalla la valoración de los andaluces de los líderes nacionales y cuál creen que será el impacto en las andaluzas.

“El andaluz va a votar en clave andaluza, pensando en quién le va a resolver sus problemas, pero las andaluzas siempre han tenido un impacto nacional, es la que marca los cambios de tendencia. ABC nos pidió que preguntásemos de los líderes nacionales, cuáles aportaban y cuáles restaban a la campaña, y el que sale peor parado es Pedro Sánchez, del que una mayoría asegura que resta más que suma. El único que aporta más de lo que resta es Alberto Núñez Feijóo”, detalla Michavila.