Michavila: “El centro derecha gana hasta cuatro escaños en los sondeos, Podemos pierde mucho apoyo”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha adelantado este domingo en COPE un sondeo que otorgaría hasta cuatro escaños más al centro derecha en unas posibles elecciones. Según explica el presidente de la consultora que, aunque el PSOE mantendría su puesto como primera fuerza en representación parlamentaria, su socio de gobierno, Unidas Podemos, pierde mucha fuerza de apoyo de cara a unos comicios.

Así lo explicaba Michavila en Fin de Semana, donde explicaba estos resultados basándose en que “la clave está que en España el votante de la derecha elige entre tres papeletas y la izquierda entre dos”. Eso sí, destaca que, de cara a los comicios en Galicia y País Vasco, los votantes siguen manteniendo su confianza en los gobiernos autonómicos por delante del Ejecutivo nacional.

El voto joven, más flexible

“A nivel autonómico, en los dos territorios que hay elecciones, se confía más en el gobierno regional que en el nacional”, argumenta el presidente de GAD3. “Hay que tener en cuenta que el votante de mas de 50 años interpreta la realidad en términos ideológicos”. Por ello, argumenta, los que no votaron al gobierno no le conceden que hayan acertado absolutamente en nada, mientras que los que sí aprueban todo lo realizado y consideran que no ha habido errores.

“El joven es más crítico con el Gobierno y vota más en función de su realidad diaria y elige la papeleta en función de quién le solucione la papeleta. Más que el virus, le preocupa sus situación, los ERTES...”

Galicia y País Vasco

“Hoy las encuestas en Galicia confirman que la candidatura de Feijóo está muy fuerte y, preocupado por la pandemia, considera que la Xunta lo ha hecho bien en la gestión”, detalla Michavila en COPE. “En el País Vasco temíamos que la participación cayera, pero se ha disparado por 8 la solicitud de votos por correos”. Más de 1 de cada 3 vascos ejerce su derecho por correo. Eso puede hacer que las encuestas acierten y que Urkullu tenga el gobierno asegurado por la falta de alternativas.

El 70% de los españoles cree que el Gobierno no está siendo transparente

Según publica ABC este domingo en base a un estudio de GAD3, “a la mayoría de la población le preocupa la crispación política”. “Eso va unido a que 7 de cada 10 entrevistados considera que el Gobierno no esta siendo riguroso o transparente con las cifras del Covid, ahora precisamente que son mas positivas”, explica Michavila.

“Además, ahora es más importante que nunca tener unas cifras fiables para recuperar la vida social y económica”, concluye.