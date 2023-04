Un meteorólogo vaticina cómo será el tiempo y si tendremos lluvias en este puente de mayo: "Es buena noticia"

Casi acabamos una semana en la que se han registrado unas temperaturas realmente inusuales para un mes de abril. En algunos puntos de nuestro país se han superado los 30 grados y hemos tenido estos últimos días un clima más propio del verano.

"En general, este año está resultando muy sorprendente y muy poco lógico", comenta Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Un invierno bastante seco y poco frío "en su conjunto" ha venido seguido de un mes de marzo que también se ha caracterizado por la ausencia de lluvias. "El mes de abril también lo está resultando, y con unas temperaturas siempre por encima de lo normal", apunta el meteorólogo.

Precisamente esta semana se han batido records de temperaturas en muchas localidades de España para lo que suele ser un mes de abril. "No es muy habitual que un aire sahariano llegue con tanta intensidad en una época como en la que estamos. Hubiera sido ya más normal a partir de la segunda quincena de mayo, pero la época cálida del año en nuestro país cada vez se está alargando más, el verano empieza antes y acaba después", señala Jorge Olcina.

Afortunadamente, las altas temperaturas parece que nos van a dar una tregua, ya que este fin de semana contaremos con la aparición de una pequeña borrasca. "Se está moviendo la atmósfera, que ya es buena noticia", afirma el director del Laboratorio del Clima, que pronostica que se van a formar tormentas en la mitad norte peninsular, desde el norte de Castilla-La Mancha y Madrid hacia arriba. "Entra una línea de inestabilidad, se ha acumulado mucho calor de estos días y eso da lugar a la formación de tormentas", explica Olcina. Incluso vaticina que, según algunos modelos, podemos tener en esa mitad norte lluvias entre 20 y 40 litros por hora, por lo que recomienda el meteorólogo "precaución tanto hoy sábado como el domingo en las zonas especialmente de montaña".

A pesar de la irrupción de esta borrasca, el calor seguirá en la zona mediterránea. La razón es que "esa masa de aire sahariana se está desplazando hacia la cuenca del Mediterráneo", como indica Olcina, y "se podrían superar los 35 o 36 grados en Murcia, por ejemplo".

En cuanto a la semana que viene, Jorge Olcina la prevé también algo "movidita", aunque no tan calurosa como la que estamos a punto de terminar. "Entre lunes y miércoles volverán a subir un poquito las temperaturas, no a los valores que estos días pasados, pero de nuevo, de jueves a domingo vuelve la inestabilidad, posibilidad de tormentas, de algún chubasco, y las temperaturas bajarán". Eso sí, el meteorólogo descarta que vayan a ser grandes lluvias que vayan a solucionar el problema que vecimos arrastrando de sequía.

¿Hay alguna previsión de que esto cambie a lo largo del mes de mayo? "No muchas, pero por lo menos esta próxima semana parece que se mueve un poco la atmósfera". De todas formas, aunque lleguen algunas lluvias, el sur y el este peninsular "no van a notar nada", según Olcina. Los modelos, en general, no son nada optimistas para esta primavera en cuanto a las precipitaciones, como ya ha venido adelantando el director del Laboratorio del Clima. "Tendremos que hacer un uso muy prudente del agua a partir de ahora", aconseja para lo que prevé que será "un verano un poco duro desde el punto de vista hídrico".