Oye, lo que caía ayer en Valladolid. No deja de sorprendernos siempre la fuerza de la naturaleza. Jorge Olcina, director del laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, pasa por los micrófonos de 'Fin de Semana' para contarnos lo que está ocurriendo meteorológicamente hablando.

Explica Olcina que "llevamos un par de días...que entró una DANA, una pequeña gota fría y, en esta época del año, provocan la formación de tormentas muy cargadas de actividad y energía. Las lluvias caen de golpe. A veces, se producen esos reventones que llamamos, esas nubes que descargan toda la precipitación con rachas de viento. Es lo que tiene ya un final de junio".

Se está acumulando calor y "esto hace que las tormentas que se forman gana mucha energía e intensidad y, allá donde caen, provoca daños. Nos esperan 48 horas este fin de semana donde las zonas próximas al sistema central, sistema ibérico, Pirineos, todavía puede descargar algunas tormentas de estas características".

Por tanto, la actividad tormentosa no se termina de ir. Habrá mayor alerta "en toda la mitad norte y específicamente en el noroeste. Aquellos que vayan hacia Cataluña, Pirineos, norte de Castilla y León, País Vasco, Navarra, Teruel. Precaución. Son zonas en las que puede descargar tormentas. En el resto ya no".

En Soria y Guadalajara es donde se va a concentrar el foco. Es decir, todo lo que llamaríamos "el noroeste de la península ibérica. Hay riesgo de formación de tormentas en las próximas horas".

"Alcanzaremos el final de la semana próxima con bastante calor"

¿Y cómo se espera la próxima semana? Pues el lunes puede caer algún chaparrón en la zona mediterránea, pero "a partir del martes irán progresivamente subiendo las temperaturas. Alcanzaremos el final de la semana próxima con bastante calor".

Esta última segunda parte de la semana ya será "de verano, de condiciones de calor de estas fechas".

Concluye Olcina diciendo que "no parece que la primera quincena de julio, se ha estado hablando mucho de que batiremos récords de calor... bueno, no parece que vaya a ser excesivamente calurosa. No hablamos de las mismas condiciones de 2023 o 2022. De momento, el verano transcurre con estas inestabilidades, pero no termina de instalarse un calor intenso y continuado".

"Iremos precisando cada semana, sabéis que no nos gusta dar titulares llamativos. Vamos a ver la segunda quincena de julio, que apunta más calurosa".

Puedes consultar aquí la previsión completa de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos en ocho comunidades autónomas por lluvias, con acumulaciones de hasta 20 litros en una hora, y tormentas, que afectan en nivel naranja a Cataluña y en amarillo a Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

En Cataluña, la alerta naranja afecta al prelitoral y litoral norte de Tarragona por riesgo importante de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, mientras que el aviso por lluvias es de nivel amarillo

En el resto de la comunidad hay aviso amarillo por la posibilidad de precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas, salvo en Girona, donde solo afecta a la zona del Pirineo.

Misma posibilidad de acumulación de lluvias y tormentas con probable granizo en Aragón, en concreto en las provincias de Huesca y Zaragoza.

Aviso amarillo también en Navarra, por riesgo de precipitación acumulada de 15 litros en una hora y tormentas con probable granizo, al igual que en el País Vasco, donde afecta a Guipúzcoa y Vizcaya.

Precipitación acumulada de hasta 20 litros en una hora y tormentas con probabilidad de granizo y de rachas muy fuertes de viento suponen aviso amarillo en la Ribera del Ebro y la Ibérica de La Rioja.

En Castilla-León, el aviso amarillo afecta a Soria y zonas de Segovia, por el riesgo de precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, además de tormentas dispersas.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha el aviso se concentra en la Serranía de Guadalajara, por el riesgo de precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo. El mismo escenario activa también la alerta en la Sierra de Madrid.

Aemet avisa de que con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, mientras que con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.