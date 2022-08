Un meteorólogo explica qué es el 'reventón cálido', el fenómeno que se esconde tras el accidente en el Medusa

El meteorólogo Jorge Olcina explicaba este sábado en qué consiste el 'reventón cálido', el fenómeno meteorológico que se esconde detrás del accidente durante el festival de música Medusa, en Cullera, Valencia. Y es que, tras los fuertes vientos que se empezaron a levantar a las horas de arrancar el evento, algunas partes del escenario ya comenzaron a desprenderse, como relataba a COPE un testigo lo sucedido este sábado.

En las propias imágenes que han aparecido en las redes sociales puede apreciarse: desde las 4:18 horas comienza a volar el decorado, los altavoces se quedan colgando y los asistentes apenas pueden abrir los ojos a causa del fuerte viento caliente que les azota la cara. El resultado de todo el accidente ha resultado ser de lo más trágico: una persona ha perdido la vida, mientras que al menos 21 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad.

El fenómeno meteorológico que se esconde tras el Medusa



“Ha sido una desgracia”, explicaba el experto en meteorología y hombre del tiempo de COPE, Jorge Olcina, que explicaba este sábado en Fin de Semana en qué consiste el fenómeno que ha provocado derrumbes en el festival de música Medusa.

“Son formaciones de nubes que se crean muy puntualmente en zonas muy concretas, no hay un acierto para decir dónde se van a localizar, y van acompañadas de esas ráfagas de viento que pueden superar los 150 o los 200 kilómetros por hora”, detalla el catdrático. Y es que precisamente en las imágenes puede verse como los asistentes al festival tienen que taparse la cara por el cálido viento fuerte que azoataba Cullera este viernes.

Es lo que se conoce como un 'reventón cálido', como apunta Olcina: “ha hecho mucho calor en la zona del Mediterráneo, que es donde está concentrada la masa de este aire sahariano tan cálido”. No obstante, este 'reventón' no se va a quedar en la localidad valenciana, sino que se va a extender por la zona de la costa. Comenta el experto que “todavía nos esperan días en la zona del sur y este de calor, aunque ya se está empezando a notar una bajada de temperaturas lenta y progresiva en el norte, pero hasta el lunes van a seguir en el este y en el sur estos niveles”.

"No se veía nada, estábamos cegados"



Dos testigos han relatado a COPE cómo han vivido los momentos anteriores y posteriores del derrumbe de parte de la estructura, que ha acabado con la vida de al menos una persona. Uno de ellos es Francesc, invitado por unod e los artistas y que se encontraba en la zona del backstage: "Cuando salí al público vi que se tambaleaba una estructura, me empecé a asustar y salí corriendo, porque parecía que se caía eso". Como relata, "se movían mucho las puertas y algunas vallas se cayeron", Y es que, como explica, la zona es como un descampado, hay campos a los lados, "todo era polvo y arena, no se podía ver nada a 5 metros, tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos".

Otra de las personas que se encontraba en el lugar del incidente es Oriol, creador de contenido, que alerta que ya la estructura presentaba debilidades desde el incio del festival. "Se veía que el escenario no era de buena calidad, cuando el festival llevaba sólo 3 horas parte de la estructura ya se había caído, y no había todavía ni viento". Al igual que Francesc, Oriol recuerda que "vino una tormenta de arena de un momento para otro, con los ojos cerrados durante cuatro minutos, el aire estaba caliente, como si viniese de un fuego, estábamos cegados".