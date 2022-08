Un muerto y 17 heridos tras derrumbar el viento el escenario del Medusa: "No veíamos, estábamos cegados"

Una persona ha muerto y 17 más han resultado heridas de diversa consideración, tres de ellas con politraumatismos graves, al derrumbarse parte del escenario del festival Medusa, que se celebra en Cullera (Valencia), a consecuencia de una fuerte ráfaga de viento, según informa el 112 GVA. El siniestro se ha registrado sobre las 4.18 horas de la madrugada de este sábado. Hasta el lugar de los hechos, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha desplazado a varios vehículos sanitarios.

De los 17 heridos, que han sido trasladados a varios hospitales, tres presentan traumatismos graves y 14 contusiones leves. Además, ha habido también 40 personas evacuadas. La organización del festival ha confirmado en un comunicado que debido a inclemencias meteorológicas se ha suspendido temporalmente su actividad y desalojó el recinto como medida preventiva para facilitar el trabajo a los servicios de emergencia y seguridad del festival.

Francesc, asistente al festival Medusa, estaba en al zona del backstage cuando el derrumbe









"No se veía nada, estábamos cegados"

"No se veía nada, estábamos cegados"

Dos testigos han relatado a COPE cómo han vivido los momentos anteriores y posteriores del derrumbe de parte de la estructura, que ha acabado con la vida de al menos una persona. Uno de ellos es Francesc, invitado por unod e los artistas y que se encontraba en la zona del backstage: "Cuando salí al público vi que se tambaleaba una estructura, me empecé a asustar y salí corriendo, porque parecía que se caía eso". Como relata, "se movían mucho las puertas y algunas vallas se cayeron", Y es que, como explica, la zona es como un descampado, hay campos a los lados, "todo era polvo y arena, no se podía ver nada a 5 metros, tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos".









Otra de las personas que se encontraba en el lugar del incidente es Oriol, creador de contenido, que alerta que ya la estructura presentaba debilidades desde el incio del festival. "Se veía que el escenario no era de buena calidad, cuando el festival llevaba sólo 3 horas parte de la estructura ya se había caído, y no había todavía ni viento". Al igual que Francesc, Oriol recuerda que "vino una tormenta de arena de un momento para otro, con los ojos cerrados durante cuatro minutos, el aire estaba caliente, como si viniese de un fuego, estábamos cegados".









Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la noche se han producido los llamados "reventones cálidos" con rachas muy fuertes de viento y bruscas subidas de temperatura en puntos de la Comunitat Valenciana. Este fenómeno ha provocado que, en el caso del aeropuerto Alicante-Elche, se haya alcanzado los 40,5 grados a las 3.00 horas, con viento de 82 km/h.