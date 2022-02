“La mejor forma de maximizar la vida útil de la batería es cargándola cuando esté entre el 20 y el 40 %”

Seguramente uno de los aspectos que más nos interesen a la hora de comprar un nuevo móvil es cuánto nos va a durar la batería y si aguantará un día entero a nuestro ritmo: llamadas, redes sociales, WhatsApp, vídeos… las baterías parece que cada vez duran menos y eso hace que nos preguntemos varios asuntos al respecto: ¿cuándo es mejor cargarlas? ¿Es bueno dejar que se descarguen del todo? ¿Qué hay de mito y qué de realidad en su duración?

En Fin de Semana con Rosa Rosado hablamos de tecnología y por ello es momento de hablar con Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta de Big Data y Business Intelligence, quien explica por qué las baterías duran hoy en día tan poco cuando los Nokia de hace 15 años duraban días: “No es que las baterías duren poco, de hecho son más potentes que nunca, es que ahora hacemos cosas que con los Nokia no hacíamos, como usar el GPS con apps como Google Maps, Waze y similares, además de usar el WhatsApp, consultar constantemente las redes sociales, la prensa, hacer vídeos… nuestro uso diario ha aumentado muchísimo, de hecho la media es de 2 horas al día. Además las pantallas muestran muchos más detalles que las de antes y eso también consume, junto a los nuevos procesadores, mucho más rápidos, que también consumen lo suyo”.

Pero hay formas de maximizar la duración de la batería, como bien dice Stella: “Hay consejos como no poner siempre el brillo al máximo, no tener siempre activada la ubicación, apps que solo se tienen que conectar cuando las usemos, desactivar las actualizaciones en segundo plano, consultarlo menos, activar “reducir consumo” en ajustes, no dejar que se caliente demasiado, etc.”

Sobre si hay algún problema por cargar nuestros móviles u ordenadores con cables y cargadores no oficiales, la experta explica que “las empresas hacen tecnología optimizada para sus aparatos y los cables no oficiales no dan esa optimización, no se produce la misma carga. Problema no hay pero es más lento y, a veces, los dispositivos no funcionan bien del todo porque ellos quieren que uses su cargador y su cable”.

Entonces, ¿cuál es el futuro de las baterías, qué hay en marcha para que duren más? La CEO de Pentaquark Consulting detalla que “se está utilizando el litio, es verdad que se están mirando cosas nuevas pero por ahora no hay grandes novedades. Igual que con los coches eléctricos… se habla de ir al aluminio para sustituir al litio, también por la escasez de litio que hay muy poco en el mundo, pero está en investigación”.