Marimar Blanco: “No habrá mejor homenaje a mi hermano que los que ordenaron su asesinato sean condenados”

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA, recordaba este domingo en Fin de Semana de COPE las últimas horas del secuestro de su hermano y cómo fueron los minutos previos a saber que habían acabado con su vida. “A pesar de que pasen los años he tenido oportunidad de hablar con otras víctimas y todas coincidimos en lo mismo: el tiempo te hace más fuerte pero llegan los días y esa herida vuelve a sangrar y duele”.

Y es que la hermana de Miguel Ángel Blanco asegura que, cada año, se encuentra “como dentro de un túnel” en los días en los que recuerda su muerte. “Yo estoy en un túnel y no veo la luz hasta el 14 de julio, el 15 es el cumpleaños de mi hija pequeña. Recuerdo cuando estaba embarazada que rezaba por que no naciera en esos días tan duros para mí”. Unos días que no sólo están en la memoria de la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, sino de muchos españoles que todavía recuerdan aquel día como si fuera ayer.

“Hay gente que me dice que se estaba casando y, a raíz de que mi hermano apareció muerto y se paró la boda y no pudieron seguir, gente que estaba en la playa y formaron una cadena humana agarrándose las manos”.





“Es tan asesino el que aprieta el gatillo como el que da la orden”



“Yo siempre he dicho que es tan asesino el que aprieta el gatillo como el que da la orden”, asegura Marimar Blaco a Cristina López Schlichting. La diputada popular celebra la decisión del juez García Castellón de investigar a los tres ex jefes de ETA como autores intelectuales del crimen.

“Espero que la justicia sea una realidad, afortunadamente he visto cumplido mi derecho a la justicia con los autores materiales y ahora espero que los intelectuales sean también juzgados, no habrá mejor homenaje a mi hermano que aquellos que dieron la orden de su asesinato y su secuestro sean juzgados y condenados”, aseguraba este domingo en COPE.









El reloj en la familia de Miguel Ángel Blanco



Marimar reconoce que el episodio del secuestro y asesinato de su hermano le dejó un tic: mirar constantemente el reloj. “Cada segundo que pasaba era un segundo que le quitaban de vida a mi hermano”. “Es un gesto que me ha quedado, estoy constantemente el reloj, puedo decir casi hora a hora qué estaba haciendo”, subraya a Cristina.

“A mi madre le quitamos el reloj para que no supiese la hora, aunque preguntaba la hora. Hay una frase de mi madre, en el salón de mi casa, cuando mi prima le dijo: “tía, por favor, tienes que comer algo”. Y mi madre, sin reloj, le respondió: “hija, cómo voy a comer si en estos momentos están matando a mi hijo”.

Marimar recordaba que su hermano era también su amigo y su “confidente”: “le contaba cosas que no podía contarle a mis padres, me encantaba irme de compras con él a Bilbao, era la mayor fiesta”. “Mi hermano lo era todo, salíamos juntos en la misma cuadrilla en vacaciones. Era muy nervioso, tenía un tic que puede verse en algunas fotos, era una persona que se tomaba todo muy en serio, cuando tenía un acto tocaba la batería, que le servía para quemar la adrenalina. Estoy convencida de que sus propios asesinos le informaron desde el minuto 0 de cuál iba a ser su trágico final”.