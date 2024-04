Marian Rojas revela el hábito a incluir en tu rutina para evitar una depresión: nuestros abuelos ya lo hacían

Marian Rojas Estapé ha pasado por 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting,para presentar su nuevo libro, 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'. La psiquiatra ha desgranado las claves que pone en valor en este libro y ha dado algunos consejos a todos los oyentes. Escucha la entrevista completa en el siguiente audio.

El título fue uno de los aspectos más complicados: "Es un libro sobre cómo recuperar tu mente, hemos perdido el control de nuestra vida. Y una de estas veces, hablándolo, dije, se queda aquí. Y empecé a hacer juegos de palabras y salió. Ya que el primer libro fue el cortisol, el segundo había sido la oxitocina y este era la dopamina".

La dopamina

"En el libro voy explicando cómo se genera un hábito, cómo una frase que la he puesto varias veces que es, el cerebro recuerda lo que le calma, el cerebro recuerda lo que le excita. El cerebro recuerda lo que le calmó, si a mí me calma el alcohol, cuando estoy en un momento de estrés, me pide alcohol. Pero puede ser el alcohol, el deporte, las redes sociales, etc", explica Rojas.

Y es que, "cuanto más placer, cuanto más liberación de dopamina. Al otro lado, las moléculas del dolor empiezan a activarse para equilibrar esa balanza. Si tú te haces adicto a algo, cocaína, por ejemplo. Llega un momento que ya no consumes por el placer de la cocaína, sino por evitar el dolor que tienes".

La experiencia de Marian Rojas con un empresario de la prostitución

Durante la entrevista con Cristina, Marian ha recordado una vivencia relacionada con el mundo de la prostitución que le ha dejado marcada. "E s una anécdota terrible que me pasó antes de la pandemia. La historia de Judith. Y es una chica que en una conferencia me pide que le ayude, que se quiere suicidar. Es una actriz porno, conocida en su mundillo, que quería, pues me dice, yo es que no tengo futuro, me encantaría casarme, pero toda mi vida si tengo hijos, mis hijos pondrán en Google mi nombre y yo no tengo futuro".

"Y entonces, a raíz de eso, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, esto lo explico, y la sacamos del mundo de la pornografía, tenía una herida enorme en su infancia, tiene otra vida y es una chica que vive fuera de España, pero a raíz de esto me empezó a mandar otras actrices del mundillo", añade.

En un momento dado, "a la sexta o séptima que veo que sale del mundo, me llama una de ellas y me dice, oye, mi productor, bueno, el dueño de la productora, que es un tío de fuera, dice que está harto de ti, que está bien de que le quites trabajo y que te quiere conocer".

Llegó el momento de reunirse con él: "Me reuní con él en la consulta, vino a verme. Estoy hablando con él y tal, y me dice, es que ¿por qué me quitas mi trabajo? Deja que mis chicas hagan el trabajo, que se lo pago bien. Y entonces le digo, ¿te sientes orgulloso de lo que haces? Y me dice, sí, claro. Y le digo, ¿qué es lo que más orgulloso te sientes? De este año me dice haber conseguido haber bajado la edad de inicio de la pornografía de los 12 a los 11".

La patología de la vida corriente

Por otro lado, la psiquiatra ha recordado uno de sus propósitos cuando comenzó a estudiar: "Una de las cosas que yo pretendía en mi forma modesta cuando salí, mi primer libro es que podamos hablar de salud mental en los colegios, en las universidades, en las empresas, porque no se hablaba. Pero de repente todo es salud mental, hemos psicologizado la sociedad".





"Significa que durante el día a día, sufro insatisfacción vital, ansiedad, tristeza, necesidad de consumir cosas y entonces siendo un enorme vacío. Y como los síntomas son ansiedad, depresión, vacío, insomnio, obsesiones, pido ayuda. Pero claro, para esto en el fondo todos tenemos cosas de estas. En esa patología de la vida corriente, que todos tenemos síntomas, hacer prevención, hablar, explicar, tener rutinas vitamínicas", ha desgranado.

La importancia de dejar espacio para el aburrimiento

Para concluir, Marian Rojas ha querido recalcar la importancia de dejar tiempo para el aburrimiento, ya que tiene múltiples beneficios para la salud mental. Descúbrelo en el siguiente audio.

"El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Es decir, el ser humano se enferma si siempre está en modo alerta. En modo hacer. Resolver. Consumir. Producir. Aunque pensemos que es ilimitada nuestra capacidad de producir, lo que se ha demostrado con el estrés crónico en los últimos años es que eso nos inflama, nos deteriora el sistema inmune y nos puede producir ansiedad o tristeza. De hecho, muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes", comienza recordando.

En este punto, "una de las cosas que se ha descubierto es, intenta no hacer nada". Y es que la vida cada vez va más rápido.

"El otro día, un paciente me decía, oye, Marían, ¿por qué nuestros abuelos se enfermaban menos psicológicamente? Digo, porque la vida no iba tan rápido. Tú de repente te sentabas a cenar y solo cenabas. Ahora cenas, contestas al móvil, miras el móvil, ves la tele, etc", ha explicado.

Y es que ella misma intenta aplicar a su día a día el buscar un momento para no hacer nada: "El otro día me senté en un banco y cuando llevaba 10 minutos pensé, tienes que vencer la culpa. Porque dices, pero vamos a ver, con todo lo que tengo pendiente, qué hago aquí".

"Hay que aprender a no hacer nada para regular nuestro sistema inmune porque se activa una cosa en el cerebro que tiene, que son esos momentos donde mi mente divaga por ahí. Y se ha visto que una mente que divaga es una mente más feliz. Pero tienes que divagar cuando estás bien, porque si te pones a divagar triste o angustiado, te salen todos los fantasmas", concluye.