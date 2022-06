Marian Rojas: “Desengañémonos: los famosos en las redes tienen vidas idílicas pero sufren como nosotros”

Marian Rojas, la psiquiatra de cabecera de Fin de Semana con Cristina, autora del éxito de ventas 'Encuentra tu persona vitamina', explica en el programa algo muy curioso: estamos muy pendientes de la vida privada de los famosos, algo que tiene una razón: “Estoy fascinada por ese interés. Me puse a investigar y es el Síndrome de Amaro. Muchas veces sabemos más de las vidas de los 'influencers' que de los compañeros de clase o del trabajo. Ellos lo cuentan y se unen el exhibicionismo y el voyerismo. Es más, conozco a gente sin fotos en sus redes pero siguen a otros, es su ventana al mundo exterior, a ver qué es de ellos”.

Es algo normal ver que esos famosos publican enseguida sus vidas de lujo, llenas de regalos, viajes, maravillas, y entonces, explica Marian, “Sientes rabia porque a ti no te dan todas esas cosas, y entonces te paras a pensar 'si eres una chica de 18 años y te planteas qué vida quieres, si tienes buen cuerpo quieres convertirte en ellas, pues tienes que exponer tu vida', y crees que compensa”.

Por eso la psiquiatra detalla que “tenemos que tener en cuenta que no hay pudor, dejas de tener pudor porque tienes que contar todo y dar explicaciones a tus seguidores. El que lo está viendo siente placer por la pantalla y porque la vida de los famosos te divierte y te gusta saber que tienen algo en común contigo”. Pero no solo eso porque si te enteras de que a tus ídolos les va mal, “nos gusta porque ves que tu vida no es tan terrible, hay alivio de 'también les pasa a ellos'. Lo de Johnny Depp ha sido espectacular y se ha visto perfectamente. Si sufren y se divorcian o hay ruptura familiar entonces sientes que 'también les pasa a ellos', su vida idílica no lo es tal. Cuando estás tan cerca de la fama es cuando más puedes romperte porque dejas de tener los pies en la tierra”.

Al final les miramos y admiramos porque “hay un punto en nosotros de buscar esa ensoñación. La vida que llevamos es muy dura, te ilusionas con esa otra vida y quieres tenerla, pero luego la caída en la realidad es muy potente. Ya sabemos que la envidia es un deporte nacional. En el fondo nos divierte ver cómo se lo pasan pero te gusta saber que les puede pasar algo malo. Idealizamos estas vidas porque se asocia al lujo y la belleza y queremos pensar que existe el mundo de las princesas pero luego puede hacer sufrir mucho”.

¿Entonces cuál es la recomendación de la psiquiatra? “Preguntarte por qué les sigues, si es por interés, por tema de conversación... pero desde luego intentar evitar que eso sea la mayor parte del día. Y tener esta conversación con los hijos, explicarles la cultura del esfuerzo, que esas vidas no son como parecen. Ahora por tener seguidores o fama online puedes ganar mucho dinero pero luego hay problemas y generar ese debate en las escuelas y universidades es muy bueno”.