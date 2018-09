María Galiana: “Cuando empecé en 'Cuéntame' tenía 65 años y ahora tengo 83”

Una abuela es siempre alguien entrañable. Cada uno recordamos con especial cariño a la nuestra, desde luego. María Galiana es una mujer a la que visitamos o podemos decir que nos visita una vez a la semana desde hace 17 años. Es cariñosa, tierna, auténtica, paciente... Ella es María Galiana, “La abuela Herminia”.

María Galiana interpreta el papel de “Herminia” en “Cuéntame”. En esta temporada, Herminia va a seguir siendo testigo de los momentos (alegres, tristes, sorprendentes….) que vive su familia. Y le tocará volver a poner ese punto de cordura y sensatez que le falta a una familia como la suya (con hija, yerno, nietos, parejas….) a la que últimamente se han ido incorporando nuevos miembros y en la que la convivencia no siempre es fácil.

De su papel se puede destacar la relación (no siempre fácil…) que Herminia mantiene con su yerno Antonio (Imanol Arias), su hija Mercedes (Ana Duato), sus nietos (Irene Visedo, Pablo Rivero, Ricardo Gómez), incluida su nieta María (Paula Gallego), en plena adolescencia.

María Galiana ha reconocido en 'Fin de Semana' que le parece increíble que hayan estado tantos años emitiendo la serie. “Cuando empecé tenía 65 años y ahora tengo 83. He visto a todo el mundo en la serie crecer y envejecer”.

“La serie ha ganado un montón en todos estos años. Hacíamos lo que podíamos por grabar lo más rápido posible. Antes teníamos muy pocos medios y ahora han cambiado mucho las cosas. Ha cambiado mucho en el barrio de San Genaro”, ha añadido la actriz.

“Mi papel de mujer de pueblo me encanta, porque yo como María Galiana, siempre me ha encantado la gente de pueblo, y yo en mi papel no quería convertirme en una mujer de barrio de ciudad”, ha concretado María Galiana.