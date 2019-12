María Ángeles Cerezo, psicóloga: "Hay que estar emocionalmente bien para cuidar de tu bebé"

María Ángeles Cerezo es directora científica del Instituto Psicológico de la Infancia y la Familia de la Universitat de Valencia y ha escrito 'Si los bebés hablaran. Su asombroso mundo emocional' (Ed. Pirámide), libro que ha presentado en 'Fin de Semana' con Cristina.

María Ángeles ha explicado que "los bebés no tienen pensamientos como los entendemos nosotros, pero tienen herramientas básicas para comunicarse con nosotros. Para el niño lo importante es que haya otro que le entienda, de ahí lo de 'si los bebés hablaran'. Ellos no tienen conciencia de 'yo', se enganchan a otro. Somos seres sociales, dependemos de otros, la mente humana se forma así”

"En el vientre se está gestando un 'hardware'”, continúa la psicóloga, es decir, la parte física de los ordenadores, por hacer un símil”: “Progresivamente este 'hardware' va generando los sentidos. No hay pensamientos hasta que hay desarrollo cognitivo".

En resumen, detalla Cerezo, "esto va de emociones, antes van las bases emocionales, sentir que uno es alguien frente al otro. Desde que nacen hasta que los mandamos a preescolar, ahí se forma el aprender a aprender. Si no se atiende bien es un fallo". “Los hijos”, añade, “pueden superar a los padres en desarrollos intelectuales. Para mí es muy importante que las madres se formen para esto, es cuestión de sentir y de estar más o menos emocionalmente equilibrado". De ahí que sea muy importante que la madre, que es la que más suele cuidar a los bebés, estén en buen estado emocional: "Si una madre, porque suele ser la madre la cuidadora, está muy estresada porque tiene conflictos con la pareja, emocionalmente no está disponible, y por tanto no puede estar tan fresca para captar la señal que le viene. ¿Por qué no se cuida el desarrollo emocional como se cuida el desarrollo ginecológico? Es algo que no entiendo”, critica.

En todo caso, María Ángeles da siempre un rayo de esperanza: "Nunca es demasiado tarde, con ser suficientemente buenos vamos muy bien. Es importante que haya una buena reparación en una relación, es importante cómo reparamos".