Margarita Robles, a las críticas por falta de previsión: “Es una nevada sin precedentes, estas cosas pasan”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pasado este domingo por los micrófonos de Fin de Semana de COPE, donde ha respondido a las críticas por falta de previsión y colapso de cara a Filomena: “Yo lo único que le pudo decir es que es una nevada sin precedentes en España, estas cosas pasan”. Y es que la responsable de las fuerzas del Ejército ha querido poner en valor el esfuerzo de los efectivos durante el temporal.

“Otros prefieren siempre la crítica, y esa no es una crítica constructiva, y lo que hace es quitar el valor al esfuerzo que muchos efectivos han hecho”, subrayaba la ministra. Eso sí, mantiene que la semana que viene va a ser “dura”. “El Ejército está completamente volcado en devolver la normalidad. Va a ser una semana complicada y dura”, destacaba Robles a Cristina López Schlichting.

El principal peligro: el hielo

La ministra, tal y como hicieron ayer la mayoría de representantes de las instituciones, ha alertado de que el hielo es el principal peligro tras la fuerte nevada: “Una vez que ya ha cesado de nevar, el problema fundamental es el hielo, porque las temperaturas están bajando y van a bajar mucho, y hay ese riesgo de heladas, con lo que eso supone con dificultades de toda índole”.

Por eso ahora todas las labores de emergencias y el Ejército es limpiar lo máximo posible para que no se formen las placas de hielo y evitar que caigan ramas de los árboles con el peso de la nieve, como destaca la encargada de Defensa. Por eso, hace un llamamiento a la prudencia: “Máximo prudencia y, el que pueda, que se quede en casa, porque los riesgos son muy grandes”.

Filomena y la vacuna del Covid

En la Comunidad de Madrid el Ejército cuenta con 700 efectivos, como explica Robles. “Estamos trabajando con vehículos pesados del Ejército de Tierra, y estamos limpiando las pistas en Barajas, los accesos a Mercamadrid y las arterias principales”.

Eso sí, destaca la ministra la dificultad de la situación y la labor de los voluntarios y efectivos. “Yo quiero agradecer a todos los servicios de emergencia y de Protección Civil, desde el viernes por la noche no se ha dejado de trabajar en ningún momento”. Además, hace un llamamiento a quedarse en casa: “Que todo el mundo tenga mucha prudencia de no salir de casa si no es necesario”.

TWITTER @UMEGOB

Por último, Margarita Robles ha querido hacer un llamamiento a la tranquilidad respecto a la distribución de la vacuna. “Los traslados de las vacunas, cuando lleguen, se van a hacer siempre, porque es una prioridad. Interior y Protección civil tienen un sistema preparado por si hay cualquier problema, pero es la prioridad, como lo son los hospitales”.