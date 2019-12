Margallo: “El 'brexit' es la gran oportunidad para recuperar Gibraltar”

José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, ha estado en Fin de Semana con Cristina para abordar varios asuntos de actualidad política. Por una parte, preguntado sobre el resultado de las elecciones en Gran Bretaña: “Como mínimo hay una sensación de alivio por poder empezar a desatascar una situación que llevaba envenenada mucho tiempo, pero tampoco es para lanzar campanas al vuelo. Aquí hay dos acuerdos: uno de retirada y uno definitivo en el que se van a fijar las relaciones entre Reino Unido y la UE. Y ahora lo que Boris Johnson va a poder sacar, creo que antes de enero, es el acuerdo de divorcio, y a partir de ahí, tenemos que fijar ese acuerdo definitivo de relaciones que va a ser el importante y que debe estar cerrado en diciembre de 2020 y determinará cómo vamos a convivir una vez que los dos hayamos decidido que tenemos domicilios separados, pero esto no ha hecho más que empezar porque en ese acuerdo de relaciones va a tropezar con muchos problemas. Hay quien quiere un 'brexit' blando, es decir, una cooperación lo más estrecha posible, que eso es lo que quieren los que no querían irse, y en términos territoriales que es lo importante, lo quiere Escocia e Irlanda del Norte”. “El problema es que si es 'duro', es muy probable que el Reino Unido deje de ser Reino y deje de ser Unido. Cuando las cosas raras empiezan mal terminan mal, y esto no tiene buen final”, ha expresado.

En cuanto a Trump, Margallo asegura que “una cosa es lo que quiera y prometa él y otra muy distinta lo que al final haga el Congreso de los Estados Unidos, que la Cámara está dominada por los demócratas. Que Trump quiere dinamitar la UE no me cabe la menor duda, y una forma de dinamitarla es 'hace usted muy bien en irse' y si lo hace le pongo alfombra de oro. Lo que es bueno para Trump es necesariamente malo para la UE”.

En cuanto a Gibrlatar, ha explicado que, “de momento, no pasa nada, el problema será cuando se fije el acuerdo definitivo. El acuerdo era que no se podía aprobar nada sin España, tenemos la llave. El problema de verdad es que aquí nadie se atreve a pedir la devolución de Gibraltar porque todos los partidos están aterrados con lo que piensa la gente del Campo de Gibraltar, que no quieren que cambie el statu quo porque viven de eso”. “El problema de verdad es que el Reino Unido tiene una colonia en España que es Gibraltar, y Gibraltar tiene una colonia en España que es el Peñón de Gibraltar. No se puede mantener esta situación”, añade.

Refiriéndose a las negociaciones de Pedro Sánchez con los líderes de ERC (los no encarcelados aún por intentar dar un golpe de Estado), Margallo ha criticado que “hemos aceptado disparates como si todo fuera normal. Es un disparate que el Gobierno de España dependa de JxCat y ERC, con los mismos títulos y estatus el Gobierno de la nación y el de Cataluña. Es un disparate que se hable de conflicto político cuando era de orden público y que el lenguaje de Sánchez haya cambiado. Si el 'respeto a la seguridad jurídica' no es el de la Constitución no sé lo que es. Hablamos de discutir un cambio de régimen, se habla de volar por pilares de la Constitución”

“Lo que hicimos juntos hay que hacerlo juntos”, asegura el exministro, “es un disparate poder discutir que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones estableciendo un régimen peculiar en Cataluña. En Europa nadie entiende media palabra”.