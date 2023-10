Manuel Mostaza, sobre el informe del Defensor del Pueblo: "Esa inferencia es atrevida, hay que ser prudente"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el resultado de la investigación que la Cámara le encargó, hace año y medio, sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

El informe de 777 páginas, titulado 'Una respuesta necesaria', recomienda, entre otras cosas, celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.

El documento reúne los testimonios de 487 víctimas y recoge los resultados de una encuesta a través de GAD3, que contempla una muestra de 8.013 personas mayores de edad. Los datos de esta encuesta apuntan a que un 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, el 0,6% por parte de un sacerdote o religioso y un 1,13 % en el ámbito religioso.

El pasado 29 de marzo el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, entregó al Defensor del Pueblo seis volúmenes con todos los datos recopilados por diócesis y congregaciones religiosas sobre casos de abusos a menores. En el texto, de 2000 páginas, titulado “Para dar luz” había información sobre 706 casos desde 1945.

Gabilondo recomienda la creación de un fondo estatal para la compensación de las víctimas y exige la implicación económica de la Iglesia. También pide un acto público de disculpas y reforzar la prevención.

Los obispos españoles, alineados con el Papa Francisco en la lucha contra la pederastia, han convocado para el lunes una asamblea extraordinaria para estudiar el informe del Defensor del Pueblo, que fue invitado a la sesión, aunque adujo un problema familiar.

Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, analizaba todos estos datos en Fin de Semana, asegurando que esta muestra de más de 8.000 encuestas "es suficiente. Podían haber sido más, pero genera un margen de error en torno al 1%. Si no se hace una segmentación por territorios y es para el territorio nacional, es una muestra suficiente. Cuando se va a un macrosondeo, la muestra aumenta a las 20.000 o 25.000 encuestas".

"Es un poco arriesgado hacer esa inferencia"

Si bien asegura que esta es "una materia muy delicada de conocer", es necesario leerse bien la encuesta para entender cómo se pregunta, qué es lo que se considera abuso y ver qué tipología se hace, y, sobre todo, cuáles son las limitaciones de las encuestas.

"No es sencillo de saber, hay que ver qué se categoriza por abuso y todas son situaciones condenables, pero no es lo mismo verbal que físico" aseguraba este experto.

"Una cosa que sí se sabe es que los abusos, donde ocurren, es en el ámbito familiar, un ámbito de cercanía, los abusos tienen que ser perseguidos y mostrar empatía con las víctimas, pero hay que contextualizarlos en el ámbito que se producen" se refería.

Y es que una de las cuestiones que son muchos los medios de comunicación que, de esta muestra, se hacen eco solo de los abusos por parte de miembros de la Iglesia. Concretamente, que, 440.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito religioso. ¿Es objetivo? "Es una inferencia delicada, vuelvo al margen de error. Es un tema muy técnico, pero es importante entenderlo. Una encuesta no es un censo de toda la población, el margen de error es bajo en este caso, pero si consideramos que es el 0,6% el que dice haber sido abusado y el margen de error del 1%, no me atrevería a decir que son 400.000 personas las abusadas, es un poco arriesgado hacer esa inferencia y atrevida. Creo que buscan titulares escandalosos y llamativos, Habría que ser más prudente" sentenciaba.