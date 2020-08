"Madrid, Barcelona y grandes capitales no van a bajar mucho los precios de las viviendas"

El precio de la vivienda ha caído, y Óscar Martínez nos ha dado algunas de las claves sobre este asunto en ‘Fin de Semana’, con Cristina López Schlichting: "Mucha gente va a ver pisos solo para ver lo que hay, sin querer buscar. Eso sí, negocian la comisión. Nosotros estamos cobrando el 3 % en general, aunque hay de todo.”

"Si no hay financiación fácil, el comprador lo tiene más difícil, y luego llega el miedo a qué va a pasar. Yo creo que el vendedor piensa que esto no va a ser largo y es reacio a bajar los precios.”

Según Óscar Martínez, Madrid, Barcelona y las grandes capitales no bajarán mucho los precios, ya que no hay mucha oferta: “En alquiler hay mucha demanda pero poca oferta, así que es una buena operación.”

Los factores que intervienen en la variación del precio son distintos: "Internet y la pandemia han provocado que haya mucho local vacío. Los bancos ya están poniendo pegas a los préstamos, el problema son las transacciones, que se hacen muy baratas.”

Martínez, también da su opinión sobre cómo ve el mercado futuro: "Cuando hay una crisis hay preocupación en el mercado, no obstante no creo que vaya a haber un bajón en el precio, la oferta no es muy grande y los precios están muy adaptados al precio real.”

Además, nos da varios consejos a tener en cuenta: "Para vender, lo primero es saber el precio del mercado, no intentar pedir muy por encima de lo real, salvo que sea un piso muy especial. Luego intentar venderlo en agencia porque ayudan mucho. Como la venta está ralentizada, cuesta vender la vivienda. Animarse a comprar sin haber vendido antes es peligroso. Siempre es mejor llegar a una venta y luego buscar una compra."

