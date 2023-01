Es una de las protagonistas indiscutibles de Fin de Semana. Este domingo, la madre de Cristina ha querido comentar con su hija la decisión de Alemania de enviar ayuda a Ucrania en forma de tanques Leopard. “Está la cosa muy fea. El canciller alemán ha sido muy atacado porque se ha pensado mucho dar Leopards a los ucranianos. Pero es lógico. Alemania ha pasado dos guerras y cuando ve una situación bélica como esta… es lógico que se piensen las cosas”.

Señalaba Ingeborg en Fin de Semana un problema al que se enfrentan los soldados ucranianos: “Se necesitan meses para preparar un equipo que lleve un tanque de este tipo. Ya sabes qué pasó en las últimas maniobras de la OTAN. Mandaron los alemanes 18 ejemplares Puma y se averiaron todos. Los soldados no están preparados para arreglarlos”. La madre de Cristina compartía con los oyentes algunos reportajes que se están haciendo sobre la guerra en Ucrania. En ellos se ve “cómo recogen los ucranianos los tanques averiados rusos y los intentan arreglar. ¡Están desesperados!”.

Recordaba la madre de Cristina que el gobierno alemán no ha invertido mucho dinero estos últimos años en armamento: “Este año sí que se ha prometido invertir más. Alemania no está muy armada. Dicen que si ellos entregan todos sus Leopard a Alemania, su defensa quedará muy reducida. No pueden quedarse sin defensa. La guerra está muy cerca”.

Ingeborg Schlichting fue testigo directo del desarrollo de la II Guerra Mundial en su Hamburgo natal. “Estaba sacando las fotos que mandaba desde Polonia mi hermano que mandaba desde de Polonia. Mi hermano iba en una tanqueta ligera de observación. Le tocó la mili y le mandaron a la invasión de Polonia”.

Y concluía: “Pensé que tras las dos guerras tan terribles que hemos vivido en Europa no iba a ocurrir más. Pero está visto que el hombre no aprende”.

Escucha 'Fin de Semana'

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Pepe Oneto, con ‘¿Qué cocinamos hoy?’ y de hablar del misterio Javier Sierra y José Miguel Gaona en "La esquina del misterio".

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Además, el juez Emilio Calatayud también nos desgrana con total rigorr asuntos sociales y de Justicia y Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

