Luz tenue, juegos en la sala y tranquilidad: así son los cines adaptados para los niños con autismo

¿Sabías que en España uno de cada cien niños nace con autismo? El trastorno del espectro autista es una condición del ser humano silenciosa y para muchos desconocida y que afecta por un lado a la comunicación y la interacción social y por otro al comportamiento y el pensamiento. El desconocimiento de la sociedad entorno al autismo y la falta de recursos para tratarlo, suponen un ancla en el desarrollo de las personas que padecen este trastorno. Y también para sus familias. Por eso hoy, aquí en Fin de Semana de COPE, vamos a intentar conocer y explicar un poco más sobre esta condición.

En nuestro país, hay diagnosticados más de 450 mil casos aunque se cree que podrían ser muchos más. Y sin embargo, uno de los principales problemas al que se enfrentan las familias con algún miembro autista, es al desconocimiento de la sociedad. Hemos hablado con María, Ella tiene una hija de 10 años, que se llama Emma. Descubrieron su diagnóstico desde que era muy pequeña porque llevaba un retraso respecto al resto de niños de su edad.

Hay tantos tipos de trastorno de este espectro como personas que lo padecen. Muchos de ellos ni si quiera se perciben a simple vista, es algo que explica el nivel de desconocimiento de la sociedad tal y como nos contaba María: "entiendo que no se conozca porque no se da la visibilidad, es una enfermedad invisible...Así no se detecta y no se pueden poner medios" explicaba.

Son momentos duros para las familias, de adaptación a una circunstancia desconocida para ellos y que va a requerir mucho apoyo emocional y también económico, porque los tratamientos para estos niños suelen ser muy caros. Psicólogos, logopedas, colegios especiales... Otra niña que también tiene autismo es Mariana. Su mamá, Janet, nos contaba en Fin de Semana que descubrieron lo que le pasaba cuando veían cómo se tapaba los oídos con ruidos fuertes.

Mariana y Emma, los dos casos que hemos conocido hoy, son amigas. Se conocieron gracias a Ventea. ¿Qué es? Pues es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a las familias dándoles herramientas para que el ocio de los niños con autismo sea más accesible.

El cine: una actividad inclusiva para ayudarles

Una de sus principales actividades, y a la que hemos acudido nosotros, es el cine adaptado a personas con trastorno del espectro autista. Es Ventealcine. Irene es fundadora de Ventea ocio inclusivo y nos explicaba en Fin de Semana en qué consisten estas sesiones: "La película empieza sin anuncios ni tráiler, las esperas las llevan muy mal. Dejamos un poco de luz ambiente en la sala y bajamos el sonido. La mesa que tenemos allá afuera con juegos, cosas que sí necesitan relajarse un poco puedan y les permitan no marcharse del cine del todo".

En estas sesiones, el nivel de estrés para los niños con TEA se reduce considerablemente. Es como suavizar unos estímulos que de por sí causan un gran rechazo en estos niños. "Tenemos que intentar ponérselo lo más fácil posible para que este rato en donde pueden estar a gusto y estar cómodos no les suponga otra esfuerzo más" nos contaba Irene.

Y es que, hasta el momento en el que se sientan a ver la película los niños con TEA, necesitan hacer un gran trabajo previo para llegar ese día y tenerlo todo bajo control, tal y como nos contaba Irene. Preparan una guía en donde les explican qué es lo que va a pasar en ese cine.

Estas visitas al cine les ayudan mucho a los niños con este trastorno, tal y como nos explicaba María, la madre de Emma. "El primer día Emma se tiró al suelo, vino Irene y me cogió de la mano y me dijo que no pasaba nada. Tener la libertad para ir al cine le sirvió muchísimo, tanto que pudimos ir a un cine normal. Ahora va de voluntaria a este tipo de salas para ayudar a otros niños" contaba.

Pues así es el día a día de los niños con autismo y así surgen iniciativas como estas sesiones de cine adaptado de Ventea, que les ayudan a disfrutar del ocio también a ellos y les hacen la vida un poco más divertida.