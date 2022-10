Niños y jóvenes con autismo aprenden surf gratis de la mano de voluntarios

Niños y jóvenes con diferentes grados de Trastorno del Espectro Autista (TEA) aprenden a practicar surf gracias a la asociación sin ánimo de lucro Més que Surf en las playas de Sitges (Barcelona) y las personas voluntarias que participan en esta experiencia, que es gratuita para las familias.

Gracias al surf, el mar y a los voluntarios, uno como mínimo por cada participante, pero a veces más si es necesario, los niños viven una experiencia diferente, que les ayuda a trabajar diversas capacidades y los beneficios emocionales no llegan sólo a los menores sino también a sus familias, ha explicado el impulsor de esta asociación, Adrián Esteve, en una entrevista a EFE.

El proyecto empezó a raíz de una idea que tuve hace seis años. Entonces trabajaba como monitor de la escuela Sitges Surf Club para un grupo de niños con diferentes problemáticas leves y también era estudiante de psicología, y veía que los niños que llevaba, además de aprender a hacer surf, se relacionaban, existía una importante cohesión de grupo y hablábamos con naturalidad sobre sus dificultades y conflictos personales, ha narrado.

Una vez terminada la carrera, Esteve conoció la experiencia de una asociación de Puerto Rico, Surf 4DEM, que hacía cursos de surf terapéuticos para niños con TEA y se fue allí a conocer cómo funcionaba el programa de surf simplificado del doctor Giovanni Martínez, director de esa asociación puertorriqueña.

¡Lo que vi en la playa de Isabela me fascinó!. Un programa gratuito donde los padres me comentaban grandes avances y un ambiente de generosidad y profesionalidad en las terapias, y toda la energía que se desprendía de la actividad y las mejorías de las que hablaban los padres y monitores, lo que me animó a crear mi propio proyecto, ha indicado.

De ahí surgió la asociación sin ánimo de lucro Més que Surf, creada en 2017, y que contó en sus inicios con el apoyo de un equipo de psicólogos de la comarca del Garraf (Barcelona) y del citado Sitges Surf Club.

Tras estos años de experiencia, Esteve valora que el programa siga siendo gratuito para todos los participantes, lo que acarrea dificultades, pero también te das cuenta de que hay mucha gente dispuesta a ayudar de forma solidaria para que el proyecto siga adelante y de que para las familias es muy importante, especialmente para las que no pueden afrontar terapias caras.

Así, este año, el buen tiempo se ha aliado con niños, familias y voluntarios y han dedicado ocho fines de semana entre septiembre y octubre al surf en la base náutica de Aiguadolç, de Sitges.

Una cincuentena de menores con TEA han aprendido a disfrutar del mar, del surf y de la compañía de los monitores, mientras padres y madres aligeran un poco el estrés, que sólo conocen los que viven día a día la misma situación.

Más de cincuenta monitores voluntarios, muchos de los cuales repiten desde hace años, apoyan y ayudan a los niños a familiarizarse con las tablas de surf y se vinculan con ellos de forma estrecha, durante todo el curso.