Los seis trucos para aprender a perdonar (y así alargar tu vida)

El perdón es una de las acciones más complicadas y a la vez más gratificantes para el ser humano. Por eso, merece mucho la pena esforzarse en ello, como ha explicado en 'Fin de Semana' nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Bilbao: "Cuando uno se siente ofendido cuesta mucho perdonar y olvidar esa afrenta".

Saber perdonar tiene beneficios terapéuticos: "La persona enfadada está reviviendo esa afrenta una y otra vez y también está sufriendo. Por lo tanto, es muy importante saber quitárnoslo de encima".

Entre estos beneficios podemos encontrar los siguientes

- Reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés)

- Reduce el nivel de presión arterial

- Reduce el ritmo cardiaco y hace que tu corazón tenga que trabajar menos

- Reduce la sensación de dolor. De acuerdo con un estudio de la U. de Duke las personas con dolor crónico de espalda que sabían perdonar sentían menos dolor que aquellas quen eran rencorosas.

- Aumenta la esperanza de vida

Por eso, Álvaro Bilbao nos ha explicado los seis trucos indispensables para aprender a perdonar:

-Siente el enfado: "Esa rabia tiene sentido, tiene su utilidad. Está bien enfadarse y liberarlo. Podemos gritar o incluso golpear un colchón o una almohada".

-Cuéntaselo a alguien: "Al verbalizar conectamos los dos hemisferios cerebrales, el emocional y el verbal y las cosas pierden un poquito de peso".

-Técnica de arañazos y zarpazos: "Tenemos que pensar si la afrenta es un arañazo o un zarpazo. Un zarpazo te puede matar, un arañazo te deja solo unas marquitas en la piel. Los arañazos son lo más fácil de superar, por eso hay que saber distinguirlos bien".

-Valorar la situación con objetividad: "Hay que intentar alejarnos de nosotros mismos y ver si realmente es algo tan terrible, si nos ha cambiado la vida. Valorar si los pros son mayores que los contras...Hay gente que no se habla con su madre, con su hijo..."

-Tomar una decisión: "Si consideramos que esa persona no debe estar en nuestro círculo, es mejor apartarla de nuestras vidas. Si queremos que siga en nuestra vida, tenemos que perdonar".

-No te quedes con la culpa o el rencor: "Hay dos técnicas. Una, hablar con la persona, explicarle cómo te has sentido o dejar pasar el tiempo. No reconcomerte en el dolor ya es un paso para olvidar".