Los ríos de España: un paraíso para el turismo de la pesca

El experto en ríos , Ramón Soria Breña, ha venido un domingo más para desvelarnos cuáles son las mejores actividades que podemos realizar en nuestros ríos. Los deportes son los más conocidos, pero no es lo único que podemos hacer en ellos. Ramón nos ha contado que su interés por los ríos proviene de su infancia. Su casa se encontraba a menos de 15 metros de uno de ellos y la casa de sus abuelos igual. Se acuerda de los largos días jugando en la parte baja de la garganta Jaranda y también se acuerda de todas las gargantas que se encuentran en la vertiente sur de Gredos, en la vertiente cacereña. Se trata de un río que posee agua limpia, transparente e idónea para pegarse un buen chapuzón. Ramón nos ha sugerido que es mejor bañarse en las pozas naturales que en las llamadas piscinas naturales, pues estos son bloques de hormigón creadas por los Ayuntamientos y sin tanto encanto como las naturales.

Nos ha recomendado también la 'garganta de cuartos' que posee un importante caudal y está rodeada de bosques de robles maduros de más de trescientos años.

Además, el piragüismo, es otra actividad de la que podemos disfrutar en el río. Uno muy apropiado para ello es el del Alto Tormes en la estación de primavera. Posee aguas limpias, turbulentas y rápidas y su descenso es una actividad estupenda para realizarla con toda la familia. El Alto Tajo ha sido otra de sus recomendaciones, también con aguas transparentes y salvajes.

Ramón es un gran aficionado de la pesca; pero no de la pesca tranquila que a todos se nos viene a la cabeza, si no de la pesca en la que se anda, río arriba y río abajo, buscando los mejores peces. Nos sorprendería saber la cantidad de turismo extranjero que mueve la pesca en nuestra país. Entre los peces favoritos de los pescadores de centroeuropa se encuentra el Siluro, que es un pescado invasor y exótico. En nuestro país no lo solemos comer pues las aguas en las que se encuentran están muy contaminadas. Sin embargo, otros países como Austria, sí son muy famosos y se consumen de forma frecuente.

El Alto Carrión es un buen río para comenzar e iniciarse en el mundo de la pesca y además, hay un pequeño arroyo, llamado 'El Arauz', precioso y lleno de truchas. Está rodeado de un frondoso bosque en el que, con un poco de suerte, incluso podremos ver osos.

El pez barbo también es común de río y no de embalse y uno de los favoritos de los pescadores 'seniors'.

Al igual que la semana pasada Ramón nos contaba el problema que hay con el fenómeno de la sequía en los ríos, la contaminación también les afecta mucho. Los abonos de la agricultura o los insecticidas son algunos de los principales motivos de esta contaminación y es deber de todos contribuir a frenarla.