Los riesgos que corre tu salud si no sigues bien una dieta vegana: Ojo a algunos alimentos

Seguro que, cada vez más, conoces a gente que sigue una dieta vegana estricta y que han dado el paso de abandonar los alimentos procedentes de origen animal. Una tendencia que está creciendo con el tiempo y que ha provocado que, por ejemplo, en Reino Unido, en solo dos años, hayan pasado de ser unas 150.000 personas veganas a unas 600.000. De ellas, el 38% son mujeres, en edades de 16 a 44 años.

Unos datos que, de por sí podría no decir nada, si no fuera porque está afectando seriamente a su salud. Y ya no solo a las suyas, también a la de los hijos que tienen. Y es que se ha dado el caso de que hay 40 casos de bebés recién nacidos hospitalizados por defícit de la vitamina B12, que, investigando, se ha visto que proviene de la falta de ella en la leche materna que maman.

How a vegan diet affects the brain https://t.co/RdW4xejJG4 via @BBC_Reel — Charles W. Kioko (@Charleskioko) January 6, 2023

Por eso, en Fin de Semana, queremos conocer qué nos puede pasar si seguimos una dieta estricta vegana o vegetariana si no la hacemos correctamente. Porque, de por sí, puede ser buena para controlar el colesterol o la presión arterial, pero, si no sigue correctamente, puede provocar carencias y riesgos.

Para saber cuáles son, hemos hablado con nuestro médico de cabecera, el doctor Esteban Pérez Almeida, que nos contaba que no es que las dietas veganas o vegetarianas sean malas de por sí, pero "pueden estar mal llevadas y no bien suplementadas, faltándonos la vitamina B12, la vitamina que actúa en dos puntos fundamentales: el funcionamiento neuronal y en la producción de glóbulos rojos" explicaba.

Pero bien, ¿cómo se traduce eso en nuestra salud y cómo lo vemos en nuestro día a día?

Los síntomas que podemos tener si no hacemos bien una dieta vegana

Como nos recordaba el doctor Pérez Almeida, no suplementar bien una dieta vegana no solo provoca la carencia de la vitamina B12, sino de otros tantos nutrientes que pueden afectar gravemente nuestra salud.

Pero vamos por partes. No tener la vitamina B12, nos provoca trastornos neuronales que "terminan provocando patologías como la depresión, afecta a nuestro estado de ánimo, a la concentración y puede provocar la disminución de la memoria" explicaba. No solo eso, porque puede derivar en una anemia que hace que te sientas más cansado y que, físicamente, te veas pálido.

Hay otras carencias como la colina, nutriente fundamental que actúa a niveal neuronal y que "puede afectar a la memoria y a nivel muscular" contaba el doctor.

Activistas veganos piden que se retiren los alimentos con formas de animales https://t.co/dNJAVtZsob — COPE (@COPE) April 16, 2021

Una dieta vegana estricta mal llevada también puede provocar una carencia de yodo, que, como nos recordaba el doctor Pérez Almeida, puede afectar a los bebés en pleno desarrollo.

También puede faltarnos Omega 3, importante porque "actúa para problemas cardiovasculares, además, es antiinflamatoria y fundamental para el organismo" contaba el doctor Pérez Almeida.

Además, quería hacer una advertencia final, y es que las mujeres embarazadas que sean veganas o vegetarianas tienen que tener especial cuidado en seguir esas dietas, al menos, por el bien del bebé. "Que se ponga de moda es un disparate, los verdaderos veganos y vegetarianos saben que se tienen que suplementa bien. Después, está el esnobismo" contaba a COPE.