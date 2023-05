“A los profesores tenemos que pagarles bien y formarles. Pero para estas cosas no hay dinero. Es muy triste”

Curiosamente, en la casa donde Nuccio Ordine pasó su infancia en Calabria –Italia- no había libros. Fue una profesora de su escuela la que despertó en aquel inquieto joven la pasión por la literatura y por los conocimientos de la realidad. 64 años después, Nuccio tiene en su casa una biblioteca con unos 30.000 volúmenes, a disposición de los estudiantes que quieran ir allí a hacer sus tesis doctorales. Han pasado años tras su paso por la escuela y este filósofo y profesor italiano, autor del libro ‘La utilidad de lo inútil’, acaba de ser reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Humanidades y la Comunicación. El jurado ha destacado "su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal".

Y es que el mensaje que defiende este humanista desde hace años sacude los cimientos del sistema educativo vigente, que apuesta por lo práctico y margina a sus antepasados. El italiano ha pasado por los micrófonos de COPE: “Recibí la noticia a mediodía y después ha sido un tsunami de entrevistas… eso me hace muy feliz por el hecho de que me ha gustado dedicar este premio a los maestros que, en silencio, en lugares pobres del mundo cambian la vida de los estudiantes. Hoy día, el trabajo del maestro no tiene dignidad ni social ni económica. Se piensa que la escuela moderna la hacen los ordenadores y las pizarras inteligentes. Es mentira. La escuela moderna y buena la hacen los buenos profesores. Tenemos que pagarles bien. Y formarles. Pero para estas cosas… no hay dinero. Es una realidad muy triste”.

El profesor publicó en 2013 su obra más reconocida: ‘La utilidad de lo inútil’, en la que hace una defensa de las humanidades, la escuela o el aprendizaje: “Europa ha tenido muchos grandes valores. Pienso en la época del Renacimiento, cuando la Europa de la cultura, de los científicos y de los humanistas. Hoy tenemos la Europa de los bancos y las finanzas. La Europa del comercio… pero no de la cultura”. El humanista se mostraba muy preocupado por el hecho de que hoy son muchos los jóvenes que escogen una carrera universitaria en función del dinero que pueda generar más adelante: “Un estudiante que hace medicina con la idea de hacer dinero no puede tener una ética muy fuerte. En todas las profesiones, la ética está bajando. Estoy muy muy preocupado por esto”.

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Paufeel, Paula Monreal, que elabora deliciosos platos sin gluten ni azúcar.

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado