¡Ay cuántos mitos y leyendas les rodean a los videojuegos!

Y es que son millones de personas las que optan por esta forma de entretenimiento... De hecho, según la revista Forbes, desde el año 2015, los videojuegos son el producto de ocio audiovisual más consumido a nivel global...

¿Es bueno que nuestros niños los utilicen desde pequeños? ¿Son una herramienta educativa o, por el contrario, pueden resultar perjudiciales para la salud a largo plazo?

Para conocer más a fondo los peligros y virtudes de estos productos de entretenimiento audiovisual, hemos contactado con Carlos González Tardón. Él es psicólogo y tiene una tesis doctoral sobre los videojuegos para la transformación social. Ha venido a Fin de Semana COPE, con Cristina López Schlichting, para hablarnos de este fenómeno.

Lo primero que hemos querido saber es si los padres se tienen que preocupar o no por los videojuegos. Sobre todo aquellos que no controlan demasiado bien el tema y no lo conocen. El doctor Carlos González Tardón nos ha destacado que hay que saber gestionar el tiempo de los más pequeños. "Hay muchos padres que se agobian porque no saben qué juegos pueden ser perjudiciales y cuáles no. Pero somos adultos, podemos enfrentarnos a esto sin problema y con sentido común. Que utilicen los juegos que tengan que utilizar".

En una investigación, se les puso a jugar a videojuegos a unos cirujanos justo antes de operar. Si uno estaba más de 90 minutos jugando, mejoraba su eficiencia

"Lo que hay que cambiar es: si no entiendo el videojuego o no sé jugarlo, es malo. Hay que adaptarse a su edad. Cuando salió el comecocos hubo un problema porque había violencia hacia los fantasmas y violencia de los fantasmas hacia el que está jugando. Los niños están más acostumbrados a ver violencia, por ejemplo, en los telediarios".

"Ya hemos conseguido que se hable de violencia en videojuegos violentos, no generalizando en todos los juegos. Pero los violentos son para mayores de 18 años. ¿Qué pasa? Que un adolescente está programado para querer hacer cosas de mayores, para mayores de 18 años. Lo llevamos haciendo toda la vida. Si te decían 'no hagas esto', se volvía más atractivo".