Los niños abren, ilusionados, los regalos que han dejado sus Majestades: "Me han traído muchas cosas"

Los regalos ya están abriéndose en las casas de España. Sus Majestades llevan una noche ardua de trabajo. Hablamos en 'Fin de Semana' con algunos de los pequeños que disfrutan de la ilusión y de sus nuevos juguetes.

Erik Castro ha contado que cuando se levantó, despertó a su mamá. Le han traído un muñeco que había pedido y que "si le das a la barriga, habla".

Lucas Gómez tiene 10 años y explica este sábado que, en su casa, los primeros en levantarse han sido sus padres. Tiene una hermana y tiene 13 años. Además, indica que a él le han traído un videojuego de fútbol. Luego también le han traído dinero, dos pantalones de chándal y una camiseta. "Ala, pero qué barbaridad. Un montón de cosas", le replica la directora de 'Fin de Semana'.

También hemos ido a casa de Beatriz Pérez Otín, compañera que sustituyó a Cristina López Schlichting en los micrófonos de 'Fin de Semana'. Valeria es una pequeña de 9 años y dice que "su carta no era muy larga ni muy corta. Pedí cuatro cosas y me han traído más de cuatro. Me han traído un juego de mesa".

Rocío Estévez ha estado toda la noche nerviosa. Esperando a sus Majestades. Dice que había hecho muchas peticiones a los Reyes.

"Me han traído unos muñecos de diferentes animales. Son muy suaves. También me han traído una colección de libros", indica.

¿Quieres escuchar a más pequeños disfrutando de la ilusión al recibir los regalos de sus Majestades? Escúchalo en el audio adjunto a esta noticia.