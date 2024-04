Los nervios de Manuela Velasco rodando una escena con su tía Concha: "¡Me temblaba todo!"

Hay personas capaces de transformarse en otros seres y convencer de ello a los demás. Son los actores. Por Fin de Semana ha pasado una que lleva el arte de la actuación en las venas. Desde muy pequeña se colaba en camerinos acompañada por su tía. Y cuando tenía día libre en el colegio, su único pensamiento era ir al teatro.

Manuela Velasco estará en el Fernán Gómez de Madrid actuando en 'Un delicado equilibrio', donde comparte escena con Alicia Borrachero, Ben Temple, Joan Bentallé, Cristina de Inza, Anna Moliner. La obra está basada en el montaje escrito en 1966 por Edward Albee (autor, entte otros, de 'Quién teme a Virginia Woolf').

"Mujer de carácter cuando serlo no era habitual": Fin de Semana COPE recuerda a Concha Velasco Semblanza de la artista vallisoletana que ha fallecido en Madrid a los 84 años. Recordamos su figura con José Manuel Parada y Pedro Ruiz 02 dic 2023 - 12:32

En Fin de Semana, la intérprete, sobrina de una grande de la talla de Concha Velasco, habla de su nuevo proyecto mientras repasamos su carrera.

Licenciada en Historia del Arte, debutó ante las cámaras de la mano de Pedro Almodóvar con solo 12 años en 'La ley del deseo'. Su rostro se hizo mundialmente conocido en 2007, cuando dio vida a la reportera Ángela Molina en la saga de terror REC. Su interpretación, a la orden de Paco Plaza y Jaume Balagueró, le valió el premio Goya a Mejor actriz Revelación.

Emocionada tras recordar el legado de su tía, Manuela relataba cómo a día de hoy la paran con la calle, "me encuentro con gente que tiene necesidad de compartir momentos de su vida con mi tía, situaciones que les marcaron, una canción, La Chica Ye-yé... me doy cuenta de que ha marcado la vida de muchos españoles".

El trabajo de su tía fue lo que motivó a la pequeña Manuela a dedicarse al mundo de la actuación. Y compartía una anécdota. A lo largo de su vida, Manuela solo ha compartido escena en una ocasión con su tía. Fue una secuencia de la serie 'Velvet': "Mi tía entró en la tercera temporada... yo llevaba tres, ya podía estar tranquila con el personaje. Pero cuando ella entró me temblaba todo el cuerpo. Pensaba... ¡no se va a creer nada! Me miraba con esos ojos que tenía mi tía... pero es que no veía de cerca y miraba con una intensidad..." recordaba entre risas.

