Los momentos más tristes de 'Fin de Semana'

A lo largo de toda una temporada de radio, en un programa como 'Fin de Semana', pegado a la actualidad, hay momentos para la risa, y las sorpresas y las alegrías, pero también, lamentablemente, momentos para llorar y conmovernos y recordar que la vida, aunque nos duela, no siempre es de color de rosa.

Quizás el momento más triste del año para todos los que nos dedicamos a la información fue la confirmación de esa noticia que no por predecible fue menos trágica: el hallazgo del cuerpo sin vida del niño Julen, atrapado en un pozo de la localidad malagueña de Totalán durante dos interminables semanas. Un descubrimiento que se produjo en la noche del viernes al sábado y que nos trajo, quizás, el monólogo más emotivo de los que ha pronunciado Cristina López Schlichting esta temporada.

"El niño Julen está ante Dios", comenzaba su intervención López Schlichting, "Ha sido sobre las cuatro de la mañana cuando me he despertado por primera vez, en una de esas insolentes paradas de la mediana edad, y en la oscuridad brillaba el mensaje de la alerta COPE anunciando que se había encontrado el cuerpecito sin vida a la una y veinticinco de la madrugada. “Otra vez no, otra vez no”, han sido los gritos desgarradores de los pobres padres.

He pensado en las manos rudas y callosas del minero, ahí abajo, en ese instante, tentando la piel de seda del bebé. Qué paradoja. Qué puente entre la fuerza y la debilidad, entre el hombre maduro y el infante indefenso. Entre la vida y la muerte. Lo sabíamos, claro que lo sabíamos. ¡Si era más de cien metros, la Giralda al revés, clavada en la tierra! ¡Si los mineros bajaban con oxígeno!".

Una memorable intervención que cerraba con un mensaje lleno de esperanza: "Es tiempo de rezo por esta madre y este padre, si se puede. Y, si no, de silencio y respeto, de reflexionar sobre nuestra nada. Nos queda este orgullo de los operarios que se han hecho Julen hasta el último instante, hasta arrancarle a la tierra ese niño que se quedó despiadadamente. Porque no era suyo, porque era de sus padres, era nuestro. Porque Julen es un minero que ahora cava hasta el cielo, con el coraje de este pueblo del que es hijo".

Cuando una artista se va

Esta temporada también hemos tenido que decir adiós a una de las grandes artistas del siglo XX en España. Montserrat Caballé falleció el pasado 6 de octubre y Cristina López Schlichting le dedicaba unas emocionantes palabras llenas de cariño hacia la irrepetible soprano catalana.

"Ha muerto una de las mayores divas de la ópera de todos los tiempos. Una española universal que fue embajadora del gusto y la belleza de nuestro país. Desde Nueva York hasta Hong Kong, de Sydney a Singapur. Las multitudes la adoraron, el público la aclamó. Ha muerto la gran catalana, ha muerto Montserrat Caballé".

Un monólogo en el que López Schlichting continuó loando la capacidad artística de la fallecida: "Tenía una voz redonda y potente. En los más altísimos registros del soprano. Nos ha conmovido a todos hasta lo más profundo, ha cambiado la historia de la música, y ha ratificado esa afirmación general de que los tenores y sopranos españolas verdaderamente revolucionan la historia del mundo".

Los perseguidos por su fe

Pero la tristeza no viene solo cuando hay que lamentar fallecimientos, también cuando los vivos no pueden disfrutar su vida en plenitud. Como los millones de cristianos perseguidos en el mundo. Una lucha que ha abanderado el Papa Francisco, y que fue una de las claves de su viaje a Marruecos el pasado mes de marzo. Con motivo de esta visita, en 'Fin de Semana' pudimos escuchar el testimonio de Sofía, una cristiana marroquí que ha tenido que emigrar a España.

Un duro testimonio que no pasó desapercibido: “La gente aquí no sabe nada más de Jesús que la Biblia. Entrar a las iglesias está prohibido. Los conversos aquí pueden ser encarcelados, expulsados de su familia. Tienen que vivirlo en secreto”.

Pero la fe en Jesús no solo conlleva el peligro de cárcel, sino que también puede provocar el rechazo de tu propio entorno: “Mis padres no me han repudiado. Pero familia más lejana, como mis tíos, piensan que estoy loca”.

Sofía aseguraba que, para muchas personas en Marruecos, el Islam es sinónimo de castigo y normas: “El Islam para mí es miedo, prohibición. La gente tiene muchísimo miedo. Pero por supuesto, hay muchas personas con deseo de paz”. Una puerta abierta a la esperanza y a que ambas religiones puedan convivir en paz.

Un hijo perdido

Tristeza es también lo que se siente al escuchar el testimonio de una madre a la que le han arrebatado a su hijo. Fuensanta tiene un hijo de 30 años. De esas tres décadas, ella se ha perdido muchos años de poder disfrutar de él. Pero los peores han sido los cuatro últimos, que son los que han pasado desde que él cortara la comunicación con sus padres aconsejado por el gurú que le tiene completamente anulado. Con ella, hablamos sobre sectas en el 'Fin de Semana' de COPE.

"Estoy fatal. Desesperanzada, todas las puertas se me cierran. Las víctimas de las sectas estamos desamparadas. Porque víctimas no son solo los adeptos. Lo somos también los padres, los hermanos, los hijos... y la ley no nos ampara". Un dolor ante el que solo podemos escuchar y tratar de ayudar.

Lamentablemente, a lo largo de un año de radio, como a lo largo de un año de vida, hay muchos momentos para la tristeza. Estos han sido los más destacados esta temporada en 'Fin de Semana'.